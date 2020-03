Virus, Virus letale, Cassandra crossing, Contagion, 28 giorni dopo, Io sono leggenda: ecco solo alcuni titoli della sterminata filmografia che ha fornito in tutto il mondo occidentale le coordinate situazionali di uno dei rischi naturali cui l’umanità è esposta: il contagio, il propagarsi improvviso di un morbo che scardina ogni consuetudine e insidia le basi della convivenza civile. Desueta la letteratura, impolverato nelle soffitte Manzoni con la sua Colonna infame e la sua peste, nell’era delle tecnologie è il cinema a soddisfare la domanda di narrazione che contraddistingue l’animale uomo, divenendo estensione delle narrazioni interumane e integrazione di quelle cui provvede il sogno. Dall’alba dei tempi gli umani, a sera, raccolti attorno al fuoco, raccontano i terribili pericoli del mondo e di come qualcuno vi scampa per virtù, valore in battaglia, coraggio e solido braccio; la sala buia o il tinello al plasma dove ci si raduna al giorno d’oggi, sono le caverne della modernità, e il rito è rimasto lo stesso.

In linea con le favole più tenebrose, magari per questo le più amate, i film sulle epidemie hanno in comune con il genere “catastrofico” l’esplosione repentina di una alterazione della quotidianità, con alte mortalità e forti pericoli che fanno rabbrividire, così lo spettatore avvinto dalla trama: trema; sprofondato nel pulp: palpita; vinto dall’ambascia: si angoscia e travaglia, ansioso di giungere al risarcitorio e implicitamente scontato, lieto fine. Scontato, sì: lo sappiamo tutti già prima di entrare al cinema che il film, dopo l’inquietudine indotta dalla cupa insidia, ci ricondurrà alla quiete dello status quo ante. La nostra mente, ripercorrendo il periplo quiete-angoscia-ritorno della quiete, trae oggi intimo sollievo, proprio come i nostri antenati attorno al fuoco in quelle grotte dove i precursori del cinema, disegnavano scene di caccia e di lotta col cuore puro e senza pensare ai contest e agli Oscar.

Nella vita reale però, il lieto fine non è scontato, per questo l’angoscia che si prova nei momenti di pericolo ha un sapore diverso da quella edulcorata, attenuata che si prova al cinema.

Attenuata.

Attenuato: è lo stesso aggettivo che si usa per i microorganismi vivi utilizzati per vaccinare; si inocula nell’uomo una piccola quantità del batterio così da stimolare le difese dell’organismo che ne verrà quindi immunizzato. Che sorprendente analogia scopriamo: attenuato il batterio per il vaccino, attenuato lo spavento che il film (il libro, il racconto, la favola) procura alla nostra mente. Il racconto fornisce alla nostra mente uno stato di allarme affievolito che agisce un po’ come il vaccino, aiutandoci ad affrontare l’orrore enorme e paralizzante della vita reale.

Forse.

Chissà, specie oggi che la fruizione collettiva di un film in sala buia non è neanche consentito.

Un film speciale, però, andrebbe girato su quel che accade in Italia da qualche tempo, dove tutto e il contrario di tutto, purché rigorosamente irrazionale, si manifesta con … virulenza (!) piena, enfatizzata manco a dirlo da media e dai soliti social.

Pochi mesi fa (un anno? Un anno e mezzo?) si inneggiava al diritto di non vaccinare i bambini, i no-vax divenivano addirittura forza di governo nel mentre si suggeriva di far contagiare i figli dai cuginetti per immunizzarli, senza i maledetti farmaci chimici che arricchiscono le élite e le multinazionali dei presidi farmaceutici. Ricordate? Contemporaneamente si sosteneva che essere competenti oppure ignoranti, era esattamente la stessa cosa; ricordate? “Lei è laureato, e allora?”. E poi. “Va be, lei ha studiato, ma che vuol dire?”. Queste le uscite storiche di parlamentari e sottosegretari verso medici, scienziati, economisti, fra i fragorosi applausi di mezza Italia, quella che finalmente poteva rivendicare con orgoglio di non aver mai letto un libro e di vivere benissimo senza sapere un tubo di nulla. Le “élite” e la “casta” furono, in quei mesi, il nemico del popolo da abbattere a ogni costo in nome del pensoso slogan “Uno vale uno”.

Oggi? Cosa resta di quel ciarpame? Qualcuno di quegli scalmanati avrebbe il coraggio, ora, di farsi curare da uno-vale-uno? Preferirebbe ancora guardare da solo su gugol o su feisbuch? O, piuttosto, saggiamente, magari si affiderebbe a qualcuno di quelle élite, agli odiati raccomandati (evvabe’) laureati, medici, economisti, esperti che stanno combattendo oggi per salvare la pelle a milioni di persone? Purtroppo non glielo possiamo domandare perché sono troppo impegnati a saccheggiare le farmacie e i supermercati per… arricchire le multinazionali dei presidi farmaceutici, immemori delle convinzioni precedenti, dimentichi del tutto di aver chiesto la forca e l’esilio per gli scienziati e pronti a usare le armi per assicurare al proprio figlio (e solo a lui) l’ultimo vaccino, quello nuovo che questi maledetti ancora non si spicciano a mettere a punto e distribuire.

E guai a tentare di fermarli:

– Mi dia 20 flaconi di amuchina – dice la signora perentoria al farmacista che fa entrare una alla volta le cento persone in fila fuori.

– No, signora, gliene posso dare solo uno.

– Ma io ne voglio 20.

– Pensi che debbo darne anche agli altri, no?

– Me ne frego degli altri, ci sono prima io stamattina e ne voglio 20.

Così stamattina qui in città si ama il prossimo, quello che infatti viene dopo. A sera poi, mentre tornavo a casa, mi ha chiamato un uomo dal suo balcone a primo piano:

– Hei.

Mi sono fermato a guardarlo. Ha spostato la mascherina e ha detto:

– Hei, senti, mi vai a comprare le sigarette al tabacchino?

Un film istruttivo, ne uscirebbe, specie se si pensa che un’altra grossa parte di italiani, invece, se ne va in giro tranquillamente, incurante delle indicazioni e dei divieti, sino a dichiarare sui social: “io sono ibero di andare dove c… mi pare e piace”. E si spostano, infatti, a migliaia, si assembrano, fanno processioni magico sacrali contro il virus, viaggiano dappertutto, tornano a casa da nord a sud trasportando il virus in ogni dove, così che si deve mobilitare l’esercito per contenere la “libbbertà” di tanta gente insofferente a ogni regola, dalle cinture in auto all’uso dello smartphone, dalle tasse ai semafori, dalla differenziata nei bidoni giusti ai cani portati a sporcare in ogni dove.

La situazione è grave, ma non è seria, ripeterebbe ancor oggi Ennio Flaiano, cui affideremmo certamente la sceneggiatura del film, ma rifiuterebbe; così come rifiuterebbero attori come Tognazzi e Sordi, registi come Dino Risi e Comencini e Scola. Ci dovremmo accontentare, per farlo davvero questo film, di uno vale uno, di attori, registi, fotografi, montatori e sceneggiatori presi fra i passanti, a caso.

Il film, ve lo assicuro, sarebbe una schifezza, ma forse, agirebbe come un vaccino.

Vaccino contro l’irrazionalità.

Forse funzionerebbe. Forse no.