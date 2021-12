Un divano nella vegetazione che ci sta bene nella capitale del mobile imbottito, ma è stato scattato nella Laguna Veneta, un prefabbricato della vecchia Urss ad Aral in Uzbekistan, un nudo intrigante a Chicago e altri scatti che nella ambientazione suggestiva di Palazzo De Duca, nella Civita, la parta alta dei rioni Sassi, esaltano il lavoro del fotografo ” En Nico”. Quattordici scatti che inducono a riflettere e incuriosiscono su storie e situazioni di un viaggio destinato a continuare. Perchè la scommessa è questa: indurre potenziali viaggiatori ad attivarsi (pandemia da covid permettendo) e fotografi a ripetere quel tour, magari arricchiti di altri scotti. La mostra potrà essere visitata fino all’8 gennaio e a scoprire, per quanti ancora non lo conoscessero, un luogo che induce il turista (come è accaduto durante la nostra visita) a soffermarsi su un viaggio cominciato a Matera.



Per la cronaca la mostra rientra nell’evento “Il Cinema fra Foto Art e Letteratura d’Autore”, organizzato dal CineClub De Sica in collaborazione con il Matiff (Matera Art International Film Festival). Domenica scorsa , tra l’altro, è stata presentata in anteprima nazionale del romanzo “L’isola dei ricordi” di Massimo Pallottino (edito da peQuod, 2021), con lettura dei brani più toccanti del romanzo. All’incontro con l’autore hanno partecipato Massimo Pallottino e il critico cinematografico Gianni Di Marzio. Un memoir, di un viaggio di iniziazione verso il mondo, alla scoperta delle radici nei ricordi di una ragazza che fa ritorno nella terra natia .All’evento hanno partecipato il fotografo “En nico”, lo scrittore Massimo Pallottino, la scrittrice Elizabeth Jenning, il critico cinematografico Armando Lostaglio e lo storico Gianni Maragno. L’iniziativa è stata supportata dal Montecatini Shorts Film Festival e dal Cineclub Pasolini.