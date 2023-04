Viaggio nel salotto buono di Matera tra Largo Plebiscito e…

…per quanto, ancora una volta, Enzo Viti e Teresa Lupo, hanno descritto e ricordato nell’ottavo numero della collana ”Matera sotterranea” pubblicata dalle edizioni Magister e con la copertina disegnata da Pino Oliva. Lo facciamo volentieri, dopo aver apprezzato fino in fondo testi, mappe, foto, ricostruzioni di quello che sarebbe potuto essere e non è stato, passando anche tra i ricordi di un amico di Matera come l’architetto Antonio ”Tonio” Mattia Acito che ha lasciato in questo numero riflessioni, considerazioni su ” La piazza di Matera: luogo d’incontri e di conoscenza, dove la vita quotidiana cammina sulla storia antica”. Il suo ultimo scritto per una esperienza progettuale e di recupero che ha riportato alla luce quanto riemerso con l’intervento sulla ”piazza” del centro , tra via XX Settembre, via del Corso e le adiacenze di via San Biagio, del Sasso Barisano, con la riscoperta del sistema di ipogei, del palombaro lungo” la cattedrale d’acqua” e la torre del castello, ai piedi del palazzo dell’Annunziata.



E’ la storia della città sommersa, del cuore antico di Matera, che deve fare i conti con la scarsa conoscenza e la mediocrità di quanti (purtroppo) continuano a ignorarne potenzialità e necessità di tutelarne il passato. E allora il proficuo lavoro di Enzo Viti e Teresa Lupo, come abbiamo evidenziato per altri lavori, è da sfogliare con attenzione per difendere il salotto buono della città, tra decoro , funzioni, aspetti architettonici, urbanistici, storico e artistici e con un percorso di fruizione che potrebbe portare valore aggiunto all’offerta turistica locale. Come accade a Napoli o a Roma per citare realtà che abbiamo avuto modo di apprezzare. Basterebbe scendere dalle stelle della dimensione social ai sotterranei della dimensione reale…Ma con i limiti di pensiero, azione e programmazione c’è poco da fare. Conta quello che è stato fatto, cominciando con il progetto dell’ing. Rosi di fine Ottocento “un serbatoio di acqua potabile da stabilirsi alla terza fossa presso il palazzo della sotto Prefettura di Matera’’ e di ‘’ sistemazione della strada e di Largo Plebiscito’’.



Planimetrie, foto e piccoli monumenti, come l’edicola dei Tre Santi demolita nel 1912 per l’allargamento di quelle che diventerà via Roma. E nel 1919 la piazza sarà dedicata a Vittorio Veneto, che nel 1939 vedrà la realizzazione del Banco di Napoli con la demolizione di palazzo Calderazzo. Una sequenza di cambiamenti e di novità che nel 1926 porteranno alla installazione del Monumento ai Caduti, dei giardini previsti da un precedente progetto, e nel 1949 alla smontaggio della fontana Ferdinandea. E potremmo continuare, con l’installazione in epoche diverse, tra Regno e Repubblica, di pompe di carburante, edicole di giornali, il chiosco di caramelle e giocattoli ‘’ La gioia dei bimbi’’ di Mest Placid, un musicista corpulento di origini pugliesi che era stato negli Stati Uniti che a malapena entrava in quel piccolo negozietto. E per me, come altri, che hanno frequentato la scuola media ‘’ Francesco Torraca’’ nel Palazzo dell’Annunziata (sede anche del Tribunale, del cinema Impero e prima Ideal, di negozi e uffici) era una attrattiva imperdibile al costo di 1 lira… Ma sarà il progetto della piazza, di oltre 30 anni fa, del quale ha parlato nell’introduzione il compianto Tonio Acito,che consentirà di tirar fuori il ‘’vissuto’’nascosto da decenni .



E i disegni, le planimetrie, con tanto di sezioni, numerazioni e legende colorate riprodotti rilevano palombari,pozzi, cisterne private, fossi, vicinati e più giù nei Sassi quella profonda escavazione di raccolta delle acque che erano i grabiglioni. E oggi, palombaro lungo a parte, per decenni riserva naturale di acque per tanti concittadini, le cisterne e le cantine di fosso Lombardi sono un esempio ( è il caso della 19^ buca) di struttura ricettiva e per il tempo libero, con un mini campo da golf. E, a proposito di acqua, la corposa documentazione sulla storia della fontana ferdinandea ci parla della sua funzione originaria, in piazza Vittorio Veneto, ma ai piedi della collina del castello per i diversi usi: distribuzione idrica, soprattutto, a ridosso dell’ex convento di Santa Lucia. I disegni di sistemazione, degli anni Trenta, dopo l’arrivo dell’Acquedotto Pugliese, sono un bell’esempio di decoro urbano che possono ispirare a guardare meglio alla fruizione dei luoghi.



Merito anche di ‘’visionari’’ come Enzo Viti che nel 1991 tirarono fuori una simulazione, per immaginare la fontana dove era nata, dopo lo smontaggio nel 1949, l’oblio, la collocazione all’ingresso della villa Comunale e il ritorno nel 2009 dov’era sempre stata.



Il nono volume della ‘’Matera Sotterranea’’ offre numerosi spunti per una visita guidata a ritroso nel tempo, passando per i cantieri del fondaco di mezzo e del fosso di Santo Spirito, delle Concerie e quelli, tra disegni e ipotesi progettuali che porteranno al ‘’belvedere Guerricchio’’ con l’affaccio dai tre archi sulla balconata a ridosso di via Fiorentini. E poi la Torre ai piedi del Palazzo dell’Annunziata, simile ai torrioni del Castello Tramontano. Davvero interessante il capitolo riservato all’ex convento dell’Annunziata, con la chiesa che negli anni Trenta venne trasformata nel cinema Ideal e negli anni Quaranta in cinema, con la demolizione dei palchi avvenuta alla fine degli anni Settanta. Un capitolo di ristrutturazioni che porterà nel 2019 alla sofferta nascita del cinema Guerrieri e alle integrazioni di servizi successivi.

Un Palazzo, oggi sede della Biblioteca ‘’ Tommaso Stigliani al centro di ricorrenti dimenticanze sugli organici e sulle risorse dopo che le Province sono rimaste nel limbo del referendum-riforma del governo Renzi, che offre tanti spunti per ritornare sulla storia della piazza e della città. E quella, piccola, ma interessante sull’orologio che ha funzionato per oltre 60 anni con un sistema di carica a pesi, l’ha raccontata mirabilmente Giorgio Simeone continuatore di un impegno di famiglia di orologiai con un contributo datato 30 aprile 2013. Ed è anche giusto che quell’impegno sia stato ripagato con il nome dei ‘’Simeone’’ che campeggia sul quadrante dell’orologio…



Il volume 8 dedicato a piazza Plebiscito riserva altri argomenti di approfondimento che meritano di essere portati all’attenzione dei giovani e di materani, che per un motivo o un altro conoscono poco quella storia. Ci riferiamo all’edicola dei Tre Santi, edificata nel 1859 per ricordare il terremoto del 1857, con le immagini della Madonna della Bruna e dei Santi Eustachio e Vito,

del Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, inaugurato nel 1926 da re Vittorio Emanuele e collocato al centro della piazza, prima della delocalizzazione attuale accanto alla Prefettura. Già il Palazzo del Governo, che fu un tempo convento dei Domenicani e con la attigua chiesa omonima prossima a celebrare ( si fa per dire)il decennale ( o giù di lì) dalla chiusura a causa di problemi statici. Ed è l’occasione per parlare degli ipogei della Prefettura,della quinta di palazzi a monte e a valle della chiesetta della Materdomini e di una edicola votiva, che rappresenta una Madonna con Bambino, oggi in via Duomo dopo la demolizione nel 1937 di Palazzo Calderazzo per far posto al Banco di Napoli.

E come non dare un’occhiata alla chiesa di Santa Lucia e all’architettura del sagrato, che negli anni Ottanta aveva balaustre e piccoli ambienti per le attività religiose e caritatevoli della parrocchia. Enzo e Teresa non hanno dimenticato le tradizioni ospitate nel salotto buono, come la festa del 2 luglio in onore della Protettrice Maria Santissima della Bruna, di mercati e mercatini e di eventi di richiamo nazionale e internazionale, come è accaduto per l’anno di Matera capitale europea della cultura 2019.



E’ la piazza dei materani e dei turisti che da qui si riversano nei Sassi, sulla Civita, nei Musei o per recarsi nel parco rupestre. Il salotto buono che dobbiamo trattare con la dovuta attenzione, preservandone la memoria e il decoro…