Viaggio con Doria nelle ”altre geografie” della citta di tufo

Chi si aspettava un libro descrittivo, analitico, con la passione per la ricerca e l’amore per Matera che lo contraddistingue, scoprirà un Pasquale Doria che con ” Altre geografie,nella città di tufo” si ritroverà a percorrere- pagina dopo pagina- un viaggio emozionale, che batte strade ed emozioni del passato. Magari esprimendo rammarico per quanto non è stato fatto e si poteva fare, e quanto si potrebbe ancora attivare o riattivare per difenderne e valorizzarne identità, specificità, potenzialità. Certo con ”mediocri” e ”spighe vacanti”, vuote, come si dice in maniera lapidaria ed efficace in dialetto materano, è come fare la barba agli asini…si sprecano acqua e sapone. Ma è il caso di ricordare che Matera ha un disegno di città, di territorio, impresso nei secoli, nella sedimentazione di calcareniti, fossili, modellati dai quattro elementi come acqua, terra, fuoco e aria. Pasquale, nelle 150 pagine di un lavoro ben curato e stampato dalle edizioni Giannatelli, si ” lascia andare nella natura- come scrive in un breve ma suggestivo passaggio- è un’esperienza che risolleva, matura e migliora facendosi sorriso nella bella stagione, fiaccola accesa nel buio inverno”. Pare di essere in questa fase di poca lode dove, le uniche fiammelle accesse, sono quelle delle pagine social autocelebrative, con post demenziali, foto in posa all’insegna di ”quanto siamo bravi” e con l’anglicismo di troppo che ignora la lingua di Dante, letterati, studiosi, artigiani, imprenditori, chierici e musicisti di ieri e di oggi, che hanno fatto la storia della città. Dalla Civita al Conservatorio, dagli opifici industriali agli eremiti del parco rupestre, fino a Murgia Timone, luogo di forzature progettuali che attende dal febbraio 2022, l’attuazione di un ordine del giorno approvato in consiglio comunale sul lavoro portato avanti dalla commissione presieduta da Pasquale Doria.



Ma siamo qui per parlare delle geografie nella città del tufo, aprendo una pagina ”intorno agli archetipi” tra realtà, fantasie e leggende che i locali ”suonatori di Brema” dovrebbero conoscere, per capire dove sono e perchè continuano a stonare…E così parlando della Grotta dei Pipistrelli viene fuori la leggenda del tesoro del ‘ Barbarossa”, sepolto insieme a una principessa a guardia di monili e di oro. ” Hai voglia a scavare a vuoto!…” Il tesoro è un altro, scrive Pasquale, ed è quell’immenso giacimento archeologico tirato fuori dal senatore Domenico Ridola che dovrebbe far parte del ”disegno di città” rispetto alle politiche del sembrare o del lasciar deperire, come sta accadendo per il lascito documentale di Leonardo Sacco. Dovrebbe andare nella biblioteca di Spine Bianche…Quando? E con quale progetto di catalogazione e fruizione?



Ne dovrà passare di tempo , magari osservando il metodico scavo nelle cave di tufo, descritte tra fasi lavorative, tecniche di taglio e la fatica dei zuccatori o il lavoro dei fornai, che chiamavano al primo forno le donne di un tempo dei vicinati. Mentre suonava a distesa o a stormo la campana della cattedrale e a volte ”lo squilluzzo” di quella nobiliare. Che volete il tour urbano, periurbano ed extraurbano di Pasquale è di quelli che invitano a tendere orecchie, a spalancare gli occhi anche quando in sospeso c’è il pulviscolo e i versi di Scotellaro o Sinisgalli spuntano qua e là, come le conchiglie, incastonate nel tufo. Una parola, una storia, una riflessione su una mappa geografica disegnata dall’uomo, oltre che descritta dall’arabo Idrisi o dal francesce Lenormand. E qui torna la voglia di pescare nel passato, dal fiume Canorpo e alle anse del torrente Gravina,o tra le ”nuvole” in bianco e nero dell’archivio della famiglia Genovese , definiti come ”storici sismografi per immagini dei mutamenti registrati a Matera e dintorni”. Scene di vita dei rioni Sassi tra lenzuola stese, giochi di bimbi e l’incedere lento di muli e traini.



Pasquale non può fare a meno di tirare fuori una delle tante storie di emigrati del Novecento, verso l’America, passando per la ”porta” di Ellis Island. Lì a Brooklyn, o Broccolino come lo chiamavano i nostri emigrati, Nicola Ambrosecchia riuscì a diventare imprenditore fornendo ghiaccio a domicilio, inventandosi anche un marchio per quella innovativa attività :’Ambrose Ice”. Marketing ante litteram fatto in casa, altro che gli “hub” e i “center” da copia e incolla dei giorni nostri. Ambrosecchia tornò dopo la guerra, dopo che le condanne per renitenza alla leva era state cancellate, comprandosi una masseria. Sogno e progetto coronato. Già il progetto, con sostanza, obiettivi, contenuti e uomini e donne che lo portano avanti. Magari incontrando uno zoorastriano, durante un viaggio all’estero, che si sofferma sui significati di acqua, terra, fuoco e aria o parlando con quanti hanno vissuto esperienze editoriali, rimaste nella storia di Matera.



E’ il profumo di inchiostro, che Pasquale ha annusato a piene narici, nella tipografia Bmg (dal cognome dei fondatori Basile, Madio e Giannatelli) di via Duni dove il papà carabiniere gli consentiva di frequentare appena possibile e dopo essersi esercitato con la macchina per scrivere. Un segno premonitore, vista la professione giornalistica intrapresa da Pasquale. La storia di Matera, con le matrici latina e greca, è piena di segni premonitori. Come non dimenticare la tipografia -eliografia e la libreria dei fratelli Montemurro, la prima all’angolo tra via Lucana e via Protospata, e l’altra in corso Umberto oggi via del Corso? Quest’ultima venne progettata dall’architetto Ettore Stella.

La ricordiamo bene,anche noi, tutta in legno, con lo scaffale a scomparsa, la scalinata e quel bancone con vetrata che lasciava intravedere materiale di cancelleria di pregio. Altri tempi, ma sono rimaste cartoline e le pubblicazioni della editrice Stem. Finita? La Matera della cultura, della Prima Repubblica, ci riserva in piazza Vittorio Veneto la vetrina della libreria Cifarelli con annessa edicola di giornali. Una libreria su due livelli, a pianterreno, dopo prima c’era un negozio di calzature e al piano di sopra dove è un terrazzino. Da qui sono passati lo storico inglese Denis Mac Smith e l’intellettuale Giorgio Bocca.



E come non dimenticare Adriano Olivetti, Rocco Mazzarone e tanti altri che hanno dato vita a quel laboratorio di idee, progetti concreti, su una Matera tutta da studiare, con la storia dei rioni Sassi e la cultura millenaria che trasuda da ogni dove? Altro che ”vergogna cancellata” da luogo comune, che Doria si è ripiegato per capire, scrostando ipocrisie, detto e non detto, scopiazzature, forzature e pieghe dell’oblìo. Roba da far scrivere una collana tematica di libri, visto che si approssima il 70° anniversario del borgo La Martella. Magari per ricordare figure dimenticate o messe da parte frettolosamente come l’esperienza avviata con il Centro di educazione professionale per assistenti sociali ( Cepas) da Angela Zucconi.



Ma ci sono anche argomenti da ”Sfide infinite”, dal ”paleolitico al cibernetico” con il Centro di geodesia spaziale che lavora con Asi,Esa e , con quel progetto di Città dello spazio ereditato da Matera 2019 che continua a restare sulla carta. Senza ”cultura”, e non solo di impresa, senza umiltà di chiedersi ”dove si vive?” e conoscerne la storia, si galleggia nel virtuale, nella “second life “di ieri o nel “metaverso della mediocrità” di oggi. Memoria , spirito di osservazione e riflessioni, voglia di camminare, guardare e guardarsi in giro, confrontarsi sono le qualità per scoprire le ”altre geografie”, i suoi abitanti, la storia della città del tufo. Magari guardando agli ultimi, come ha fatto Pasquale tanti anni fa…