Via Appia. Ministero avvia procedura ”integrazione”. Ma silenzio su quanto successo…

Giא l’ex ministro Gennaro Sangiuliano aveva annunciato che il Ministero ci avrebbe messo una pezza, rimediando al mancato riconoscimento del tratto appulo lucano ( da Matera ad Altamura, da Santeramo a Laterza a Castellaneta) e per altri due laziali esclusi a causa di un parere negativo della commissione tecnica di Icomos recepito dall’Unesco- che ha inserito alti 19 tratti dell’antica via Appia- ma del quale in Italia nessuno aveva tenuto conto. Una leggerezza,a caduta, che va deluso i sindaci dei Comuni esclusi. Frittata fatta ( i verbali vanno letti e tradotti dall’inglese) con l’attuale titolare del Ministero che, nella riunione romana, ha ribadito che ”nessuno sarא lasciato indietro”. E a Roma, citiamo quelli che ci hanno fatto pervenire un comunicato, i sindaci di Matera Domenico Bennardi , https://giornalemio.it/cronaca/nuova-procedura-per-inserimento-tratti-esclusi-della-via-appia-regina-viarum-nel-patrimonio-unesco/, e di Altamura Vitantonio Petronella. Soddisfatti per quanto appreso. Si tratta di aspettare l’anno prossimo. Il tempo che ci vuole.



Bennardi ha sollecitato una puntuale comunicazione e, trasparenza, nei rapporti tra Ministero ed Enti Locali, chiedendo spiegazione per la fase deludente- tra brindisi, pacche sulle spalle e foto ricordo- che avevano portato alla illusoria festa per la via Appia comprendente anche i tratti esclusi… Nella risposta hanno prevalso i termini ”riservatezza” e ”riserbo”. Chissא se qualcuno ט stata mandato, per eccesso di riserbo” a manutenere i tratti della via Appia…Lavori culturalmente utili. Per gli eredi della latinitא il silenzio ט d’obbligo, ai bordi della Regina Viarum.



Comunicato COMUNE DI ALTAMURA

Al Ministero della Cultura il tavolo sulla via Appia “Regina Viarum” con i Comuni esclusi da Unesco

Il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, ha partecipato in videoconferenza alla riunione convocata a Roma dal Ministero della cultura sulla “Via Appia: Regina Viarum”, incentrata sull’esclusione dall’iscrizione nel patrimonio Unesco di tre tratti, due nel Lazio e l’altro ricadente nel territorio di Puglia e Basilicata (Altamura, Matera, Santeramo in Colle, Laterza e Ginosa). La riunione ט stata presieduta dal sottosegretario, on. Gianmarco Mazzi.

Al tavolo ט stata confermata la volontא del MiC di procedere con una richiesta di modifica, al fine dell’inserimento di tutti e 22 i tratti presentati nel dossier di candidatura, di cui 19 sono stati accolti mentre tre esclusi. Per questi ultimi, sotto il profilo tecnico, si ט detto che il MiC dovrא ri-presentare il dossier con ulteriori elementi a favore del riconoscimento.

“Siamo soddisfatti di questa attenzione – sottolinea il sindaco Petronella – e lavoreremo in sinergia, Ministero e Comuni, per ri-presentare il dossier. L’esclusione ha lasciato amarezza ma adesso i rimpianti devono lasciare spazio al lavoro necessario. per sperare di raggiungere l’importante risultato. Un primo passo ט la conferma che anche i Comuni per ora esclusi saranno coinvolti dal MiC nelle attivitא di valorizzazione della via Appia e nel piano di gestione del sito Unesco”.

26 settembre 2024