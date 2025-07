Vetrina Arti Visive “a devozione” per il 2 Luglio

Se non ci fossero persone come Franco Di Pede, tra i pochi che continua a coltiva la memoria storica, artistica e sociale di Matera, saremmo finiti da tempo nella ricerca a vuoto- tra false ricostruzioni e voli pindarici da capodanno festaiolo- da intelligenza artificiosa…Divagazioni dovute per invitarvi a passare per via delle Beccherie ad ammirare quanto esposto nella vetrina dello Studio Arti Visive. Il sole, purtroppo, non ha consentito di evitare i riflessi…, ma la visita vale un contributo di memoria alla festa in onore della Protettrice di Matera ”Maria Santissima della Bruna”. Ci sono le medaglie in bronzo battute in occasione della incoronazione, avvenuta nel 1843, della Madonna della Bruna.



E domani 2 luglio quella storia continua con le nuove corone, nel corso di una cerimonia in cattedrale.E,ancora, l’incisione su seta -sempre del 1843- della effige della Madonna. E c’è dell’altro,che riportano a uno dei tanti preziosi volumetti azzurri monotematici ( anche uno marrone sul castello Tramontano) che Di Pede realizzo con foto in bianco e nero e testi nel corso della Prima Repubblica. Con note nel caso di quello su ”Maria Santissima della Bruna” del canonico Francesco Paolo Volpe, dello storico Guido Spera, del canonico don Luigi Paternoster, di ricercatori come Amedeo Serra, di Edlio Marelli docente nei Licei di Pavia, di Annunziata Paolicelli e dell’Arcivescovo don Antonio Del Rios Y Colminares con il testamento datato 12 aprile 1702. E’ storia conservata in quella che ci piace possa chiamarsi, un giorno, fondazione ”Franco Di Pede” che annovera anche quanto esposto in vetrina.