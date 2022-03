Il maestro di Pietragalla ( Potenza) Vittorio Vertone continua a stupire l’uso di tecniche pittoriche originali, con l’uso di pigmenti originale e albume d’uovo che conferiscono una particolare energia ai dipinti e ai temi raffigurati. Ne darà prova con una esecuzione dal vivo sabato 12 marzo a Bari presso la galleria San Giorgioarte. Il fondatore del ‘rapidismo’ che con un occhio particolare riesce a bloccare il movimento su tela ha colpito e non poco cultori dell’arti e delle scienze esatte. Interessate a una corrente e una intuizione che potrebbe liberare nuove energie. Tema di stretta attualità, che lega la transizione energetica a quella artistica.



COMUNICATO STAMPA

“Contemporaneità”, l’esposizione personale di Vittorio Vertone a Bari

Alla galleria SanGiorgioArte una performance live del fondatore del rapidismo

“Contemporaneità” è il nome della mostra personale del pittore lucano Vittorio Vertone che sarà inaugurata con un vernissage contingentato, sabato 12 marzo alle 18, nella galleria SanGiorgioArte di Bari (via Sparano 79), a cura del direttore artistico Antonio Lagioia. Il taglio del nastro sarà affidato all’assessore alla Cultura del Comune di Bari, Ines Pierucci.

I dipinti del maestro di Pietragalla hanno la particolarità di riuscire ad immortalare il movimento. Per le peculiarità della sua tecnica, filosofi e critici lo hanno definito il “rapidista”: rapidità dell’impatto emotivo, dell’intensità del gesto molto istintivo e rapido, ma soprattutto la rapidità dei giochi prospettici e di profondità che si creano nei suoi dipinti.

Per l’occasione sarà possibile apprezzare una performance dal vivo di Vertone che dinanzi al pubblico darà forma alla sua originale e inconfondibile tecnica che rinnega il figurativo e il particolare per accogliere la rapidità del gesto, del segno, del movimento del colore e delle sue colate. Esclusivo è l’uso degli albumi d’uovo e dei pigmenti puri che donano ai suoi dipinti massa, spessore ed eternità.

Sarà possibile visitare la mostra dal lunedì al sabato 10/13, 16.30/19. Per info www.sangiorgioarte.it