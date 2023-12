Versi, saggi e narrativa in 32 alla rassegna di Rionero

E con questa sono tre le edizioni di Arte contemporanea che il cento studi ‘’ Leone XIII’’ dedica all’arte della lettura, che è riflessione, confronto, crescita. Non conosciamo i lavori dei partecipanti, ma siamo certi che ce la mettono tutta per ‘’contagiare’’ positivamente quanti non conoscono o hanno dimenticato il piacere della lettura. Meno social, telefonini e tv più tempo per sfogliare un libro, leggere in silenzio o ad alta voce. E che gli adulti insegnino questa buona pratica ai giovani e viceversa…

comunicato Stampa.

Al via domani venerdì 15 dicembre la terza rassegna di Arte Contemporanea 2023 promossa dal Centro Studi Leone XIII di Rionero.

Presso i locali di via Monte Grappa esporranno fino giovedì 21 dicembre Pina De Lorenzo, Giacomo De Troia, Antonietta Losito. Con i pittori presenteranno libri di saggistica, di narrativa e di poesia altri 32 autori nei sette giorni entro i quali l’evento culturale si svolgerà, con dialoghi, confronti, relazioni, esperienze letterarie.

Sono coinvolti: Giuseppe Cesta, Antonio Baldinetti, Ernesto Grieco, Maria Palomba, Michela Colangelo, Mauro Corona, Emilio D’Andrea, Michele Traficante, Daniele Bellu, Antonio Casalaro, Carmen De Stasio, Donato Fusco, Giuseppe Pallitto, Damiano Stellacci, Michele Grieco, Morena, Michele Zaccagnino, Saverio Caprioli, Maurantonio Gravinese, Michele Lacava, Grazia Perrotta, Giuseppe Rosa, Pasquale Tornatore, Gianni Marino, Donato Marcello Radice, Rosella Tirico, Pasquale Tucciariello, Ivan Larotonda, Francesco Miglio, Nunzio Lionetti, Giovanni Marino, Francesco Vespe.

Il tema su “Arte Contemporanea” verrà svolto dal critico d’arte, prof. Angelo Viglioglia, e con interventi introduttivi di Michele Grieco e di Pasquale Tucciariello.