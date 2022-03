Ma come? Dopo tre anni scrive anche di Matera ( e di altre Città) e dell’esperienza di quell’anno irripetibile, il 2019, che ha portato la Città dei Sassi a rappresentare davvero una novità nella storia delle capitali europee della cultura? Perchè?” Se lo sono chiesto in tanti, alcuni con simpatia, riconoscenze, altri (pochi) con un pizzico di invidia ( Paolo Verri continua a lavorare) o di polemica. Ci sta, del resto, l’ex direttore generale della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” nei dieci anni buoni che hanno portato il comitato prima e la Fondazione poi, ha segnato – con altri – un percorso irripetibile. Contrassegnato da successi, colpi bassi, pressioni e decompressioni politiche da protagonismo deleterio, che ci saremmo volentieri risparmiati. Ma quando non c’è cultura di impresa…si va avanti con spirito di abnegazione perchè quella eredità comunque è lì e non puo’ essere ignorata. E le attuali vicende di attesa della Fondazione lo confermano, con un brand, quello di Matera 2019, che ha ancora valore. Ma ci sono le sirene del protagonismo che portano ai beni comuni di altre Fondazione da creare, dal fiato corto naturalmente, quando una c’è già e ha potenzialità per andare avanti. L’auspicio è che i soliti praticoni vengano fulminati sulla via di Damasco, per noi va bene Via La Vista…, senza abbagli di terre amene e di luce . Niente colpi di testa (parafrasando i Maneskin) ma una riflessione per giovedì 7 aprile a Matera,presso Area 8, alle 19.00 (nulla è affidato al caso) per la presentazione del libro condotta al collega Serafino Paternoster- ” Il paradosso urbano. Nove città in cerca di futuro” pubblicato per Egeaeditore, la casa editrice dell’Università Bocconi. Uno studio dettagliato, con un capitolo dedicato ad altrettante città che sono diventate un caso di studio. E tra queste Matera, naturalmente, con una ricostruzione di quello che ha fatto , che si sarebbe dovuto fare e si potrebbe ancora fare, mettendo mani alla coscienza e al portafogli. Nelle conclusioni, ” Futuro, Legacy ( significa eredità e non legaccio, che è poi quanto accaduto finora, pandemia a parte) Feat(impresa) Pedro Almodovar) , alcune pillole di saggezza che parte dall’interrogativo: ” Cosa resterà di Matera 2019?” e passa a esaminare punti di forza e di debolezza. Tra i primi l’unicità, il restauro di immobili, il legame con l’esperienza del mobile imbottito, alcune risorse umane in grado di organizzare grandi eventi , il rapporto Fondazione-Università da intensificare. Quanto alle cose da fare. Basta risfogliare il dossier con l’attuazione delle attività culturali lasciate in eredità per il 2020, la continuità della produzione culturale incentrata sulla co creazione, la diffusione del brand Matera 2019 in tutta la regione e nelle regioni limitrofe,il rafforzamento dell’offerta universitaria con corsi tenuti da docenti di livello e internazionale , possibilmente giovani, capaci di attirare chi vuole studiare materie che vengono da convergenza forte tra cultura e tecnologia. E sopratutto un piano strategico…che continua a mancare in città e in Basilicata, tra protagonismi, ottusità. opportunismi e mediocrità.Uno spunto, uno dei tanti, per riannodare le fila di Matera 2019. E riscrivere a più mani, come scrive Paolo Verri, il dossier per i prossimi cinque,dicei anni. Scrivere,ma dopo aver pensato…



Barcellona, Torino, Pittsburgh, Lione, Milano, Istanbul, Tokyo, Wrocław, Matera: Paolo Verri accompagna i lettori in un viaggio alla ricerca dell’equilibrio tra crescita e senso di comunità, innovazione e identità culturale, radici e slancio verso il domani, che tocca da vicino Comuni italiani e megalopoli internazionali

Crescita, crescita, crescita: che sia economica, tecnologica o demografica, l’importante è che il futuro punti sempre al rialzo. Vale per gli individui e i loro desideri personali, per le imprese, per gli Stati. E, oggi più che mai, per le città. Eppure lo sviluppo – fondamentale per un’evoluzione degli ecosistemi cittadini – può anche innescare meccaniche insidiose, talvolta perfino distruttive. Soprattutto se risulta fine a sé stesso. È “Il paradosso urbano” che dà il titolo al nuovo libro di Paolo Verri, in cui il noto manager culturale e docente universitario racconta le metamorfosi emblematiche di “Nove città in cerca di futuro”, capaci di superare crisi, mettere mano a strategie innovative e raggiungere risultati concreti per il benessere delle proprie comunità senza lanciarsi in grandi competizioni, quanto collaborando con gli interlocutori di riferimento nel segno di un reciproco scambio di buoni progetti e buone informazioni.