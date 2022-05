Se alla viglia dei 30 anni da quella esperienza (fu direttore tra il 1993 e il 1997) Paolo Verri torna al Salone del Libro di Torino con ” Il paradosso urbano. Nove città in cerca di futuro”, edito da Egea, significa che progetti, prospettive e priorità per un ”BelPaese” alla ricerca di un nuovo centro di gravità (per dirla con Franco Battiato) è la volta buona per guardarsi dentro e intorno aldilà delle attese e delle scommesse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tanti quattrini, tanti progetti (molti dei quali riciclati o adattati) e vediamo di non perdere treni alla prima fermata… Lo diciamo dopo aver letto per la presentazione a Matera ”capitale europea della cultura 2019”, dove Paolo ha tracciato tanti percorsi e lasciato una eredità rimasta sulla carta(purtroppo, per motivi ben noti)) alla guida della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019”, e riletto quello che ha sintetizzato con dovizia di ricordi e particolari- sulla esperienza ”in itinere” della sua Torino. E lo farà sabato 21 maggio, all’opera di pranzo, alle 13.45,al ristorante della cultura… che è il Lingotto Fiere di via Nizza. Il tema è di quelli a 360 gradi: ” Le città sono il futuro del pianeta”. A tavola… con l’autore ci saranno Stefano Lorusso, Elena Piastra, Tommaso Sacchi con il coordinamento di Marco Zatterin. Nel menù a base di vari sapori ed esperienze le possibili strategie sul ” che fare?”, come muoversi e come utilizzare al meglio risorse sempre più preziose, a cominciare dalla cultura, naturalmente. ” Nel XXI secolo la crescita delle città sarà esponenziale- è scritto nell’invito. Partendo dal libro ”Il paradosso urbano’ di Paolo Verri e focalizzandoci in particolare sui casi di Milano e Torino, capiremo come alcune città sono riuscite a evolversi nel tempo, mantenendo un equilibrio tra crescita e senso di comunità, innovazione e identità culturale”. Un altro capitolo per una seconda edizione del libro, arricchita da stimoli, suggerimenti, fermenti e – è auspicabile- un lavoro di rete contrassegnato da cultura di impresa , necessaria, se si vuole costruire il futuro del BelPaese e del Mondo. Un futuro verde, sostenibile, come quella maglietta verde indossata da Paolo per Matera radio, la festa di Radiotre. Esperienza unica, con quel Marino Sinibaldi, che per simpatia e tenacia, ci piacerebbe vedere a Matera per gli anni a venire appena ci sarà la ”cultura giusta e la lungimiranza” per tornare a investire e a programmare nel futuro possibile.