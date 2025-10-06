Verde, Ventennio e veduta sui Sassi lungo la strada che portava al Seminario

Se ne parlava da un bel po’ di mesi, ma alla fine l’atteso volume n.10 che completa, al momento, la collana delle edizioni Magister, è stata pubblicato, come annuncia l’argomentato comunicato stampa della casa editrice. Naturalmente, come è nostra abitudine, abbiamo letto una pubblicazione che dovrebbe entrare a far parte della biblioteca e delle letture di quanti vogliano approfondire storia, costume e vita del passato della Città dei Sassi. E per noi tre aspetti meritano attenzione su quello che ha rappresentato quel ‘brano’ di città, cresciuto e per certi aspetti stravolto con la nomina di Matera a capoluogo di provincia nel 1927. Senz’altro il verde per il giusto dimensionamento di spazi, aiuole, fiori, alberature nelle aiuole posizionate davanti a palazzo Lanfranchi e poi sostituite nell’ultimo progetto di riqualificazione con gli alberi di Giuda. Nella città del cinema a tema religioso, da The Passion al futuro The Ressurrection di Mel Gibson, quelle alberature ci stanno. Verde che era davvero florido in zona nell’area della villa, rimossa per realizzare il Palazzo dell’Amministrazione provinciale.



Oggi ci sono filari di lecci che ospitano nidiate di uccelli e con tutto quello che, dal punto di vista igienico la cosa comporta. Soprattutto se ritardano le potature periodiche. Verde nell’area che ha poi ospitato l’edilizia popolare di vico Case Nuove, nell’ex convento che ospita il Museo archeologico Domenico Ridola e nello stesso Palazzo Lanfranchi o del seminario,voluto dall’illustre Arcivescovo del tempo. Un edificio che ha poi ha ospitato il liceo ginnasio dove insegnò Giovanni Pascoli, gli uffici amministrativi del Comune e poi la Soprintendenza ai beni artistici fino al Museo Nazionale. Verde e Ventennio, per forza di cose sono andate a braccetto, come dimostrano i ”contorni” del fascio marmoreo rimosso dopo il 21 settembre 1943, ma che aveva fatto mostra di sé e simbolo di una architettura plastica, dopo la risoluzione di un contenzioso con la famiglia Porsia.



E questo per via di un immobile di proprietà che, di fatto, ostruiva e non poco il completamento dell’affaccio balconata sui rioni Sassi. Era il 1933…e l’affaccio venne completato con dei pilastri in pietra a forma di ogiva, collegati con le catene sulle quali i ragazzi si dondolavano. Così per tanto tempo fino alla loro rimozione ( dove sono finiti?) per la riqualificazione della piazza, che nel progetto dell’architetto Mauro Saito vennero riproposte a delimitare il tratto bitumato di via Ridola. Ricordiamo che quella zona della città fino agli inizi degli anni Ottanta non faceva parte dello struscio, limitato a via XX Settembre, via del Corso (prima corso Umberto I) fino all’Upim.E ci fermiamo qui, magari davanti alla bottega dell’arrotino di un tempo sul retro della Banca Popolare del Materano, all’ingresso dell’albergo Italia, la lavanderia e il ballatoio con la prima sede di Basilicata, le scalinate del diurno, lo studio dell’artista Ginetto Guerricchio sotto l’arco di Case Nuove e una serie di negozi (quanti ricordano il bar Biancaneve?) e laboratori di prossimità ormai scomparsi, fatta eccezione per l’ottico Evangelista.



Il resto è nel mumero 10 della collana di Appunti della Matera sotterranea. La strada al Seminario, che conduce a Palazzo Lanfranchi, percorrendo di Domenico Ridola fino a Piazza Pascoli , ha tanto da raccontare nel lavoro ”professionale” e accompagnato da tanto amore e passione per la Matera poco conosciuta, descritta da Enzo Viti e Teresa Lupo. Arricchita, in prefazione, dai contributi di altre due figure note per il loro attaccamento alla Città dei Sassi, come Amerigo Vespucci e Beatrice Volpe. Un lavoro da leggere, approfondire che apre- ne abbiamo parlato tanto in passato- a itinerari turistico culturali, alla scoperta della memoria dei luoghi. E per farlo serve gente che ci creda, che lavori con la stessa passione e amore per la città di Enzo e Teresa. Naturalmente attendiamo il numero 11…come nelle squadre di calcio (diffidate dei somari che scrivono calcio a 11). Gli spunti non mancano. A cominciare dal toponimo via Lucana Nazionale, per passare agli ipogei(in parte fruibili e alcuni a destinazione museale o ricettiva) a ridosso dei rioni Sassi o che magari risalgono gradatamente al Piano. Intanto buona lettura a quanti, volume alla mano, vorranno percorrere la via che porta al Seminario. Una prece? Le occasioni per farlo non mancano, tra chiese consacrate ( Santa Chiara) e destinate ad altri usi come la plurifotografata Chiesa del Purgatorio e quella del Carmine inclusa nel Palazzo del Seminario. Monsignor Lanfranchi e il suo spirito, progettisti del Ventennio e della Prima, seconda e terza Repubblica a parte, sono lì per indicarvi la strada.



Nuova uscita: “Appunti di Matera sotterranea n. 10 – Strada al Seminario” a cura di Enzo Viti e Teresa Lupo, Edizioni Magister, ottobre 2025

Matera, 4 ottobre 2025 – Edizioni Magister è lieta di annunciare la pubblicazione di un’opera che esplora la ricca storia e l’architettura di Via Domenico Ridola e delle aree circostanti. Questo volume, il decimo di una fortunata collana le cui copertine sono realizzate dall’artista Pino Oliva, frutto del lavoro di Enzo Viti e Teresa Lupo, offre un’affascinante panoramica sull’evoluzione urbanistica di una delle strade più emblematiche di Matera.



L’opera analizza in dettaglio:

• Via Domenico Ridola: Conosciuta in passato come Strada del Liceo, questa via è caratterizzata da un complesso sistema di ipogei che raccontano secoli di storia agricola e residenziale.



• Chiesa del Purgatorio: Un capolavoro barocco costruito tra il 1727 e il 1747, con decorazioni simboliche che riflettono il legame della comunità con la spiritualità.



• Palazzo De Miccolis: Un edificio storico ristrutturato nel 1984, che testimonia l’evoluzione architettonica della città e l’importanza degli ipogei sottostanti.



• Monastero di Santa Chiara: Fondato tra il 1678 e il 1707, con una chiesa adiacente che ne arricchisce il patrimonio culturale.



• Museo “Domenico Ridola”: Ospitato nell’ex Monastero di Santa Chiara, è diventato Museo Nazionale nel 1911 e ha subito vari ampliamenti nel corso del XX secolo.

• Giardinetti Margherita: Creati nel 1880 per la coltivazione di piante locali, questi giardini rappresentano un punto di riferimento per la comunità.



• Palazzo della Provincia: Costruito nel 1928 nonostante l’opposizione dei cittadini, ha portato a significativi cambiamenti nell’area circostante.



L’opera si apre con il testo di Amerigo Restucci intitolato “Napoli a Matera: il Settecento…”. Questo saggio esplora l’evoluzione architettonica e sociale di Matera nel Settecento, un periodo cruciale in cui la città, diventata capoluogo della Basilicata, subisce significativi cambiamenti. L’espansione oltre i rioni Sassi porta a nuove architetture e strade, influenzate da modelli napoletani e dallo stile barocco. La crescita demografica e le trasformazioni economiche e sociali favoriscono il patriziato, mentre il Corso diventa il fulcro della vita cittadina. Vengono descritti edifici religiosi e civili che caratterizzano la Strada al Seminario, con riferimenti a stili e architetture innovative. Questo volume arricchisce la bibliografia materana, evidenziando la ricchezza culturale e storica della città.



Inoltre, il volume si arricchisce del testo di presentazione di Beatrice Volpe intitolato “L’antico cuore di via Ridola…”. Nella sua riflessione, Volpe sottolinea l’importanza di Via Ridola, dove è cresciuta, e il suo legame con la storia di Matera. La via, che si apre verso Palazzo Lanfranchi, ha subito numerosi cambiamenti nel tempo, rendendo difficile la lettura del contesto urbanistico. Volpe descrive le cantine ipogee della sua famiglia, utilizzate per attività agricole da generazioni, evidenziando il valore del lavoro quotidiano delle famiglie materane. Sottolinea l’importanza di ricordare le radici contadine di Matera, anche in una via centrale frequentata da turisti, per onorare chi ha contribuito alla ricchezza culturale della città.



Il volume è corredato da tavole, prospetti, sezioni, planimetrie e immagini che arricchiscono l’esperienza di lettura e offrono una visione dettagliata della storia e dell’architettura di Matera.

Invitiamo le redazioni giornalistiche a considerare la pubblicazione di questo lavoro, che non solo celebra il patrimonio culturale di Matera, ma contribuisce anche a preservarne la memoria storica e palesare la parte ipogea.



IL FONTANINO di via Duni,rimosso, prossimo alla latteria Rizzi

