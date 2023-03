Ventennale all’Unitre tra Volontariato e Cultura

Il quadro dell’artista Nicola Lisanti, che racchiude spunti e suggestioni sui saperi che spaziano dai libri al computer,e campeggia nella locandina di UNITRE Matera per gli eventi del 19 marzo, sintetizza il programma di una giornata incentrata su volontariato, apprendimento, cultura e socialità per i ”Venti anni” dell’ateneo della Città dei Sassi. L ‘appuntamento è per le 15.30, all’Hotel San Domenico al Piano, con i lavori che saranno aperti alle 9.30 dalla presidente Filomena Cancellaro e dai presidenti delle Unitre di Basilicata. Seguirà la relazione su volontariato ed educazione permanente di Mons Giuseppe Antonio Caiazzo, l’omaggio musicale dell’Associazione Ars Nova. Nel pomeriggio è in programma l’itinerario guidato ” Alla scoperta della città”. La scelta è tra le chiese del piano, proposto da Eustachio Tralli, e i Sassi. Civita, Barisano e Caveoso ,da Cataldo Di Pede. Buona passeggiata e,naturalmente, auguri per il ventennale.