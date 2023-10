Venerdì 13? Festa ”stellare” all’Arci di Castelnuovo Magra

Non sappiamo cosa Nunzio Festa, poeta, scrittore, giornalista e tutto quello che è legato alla cultura creativa abbia preparato nella sua Castelnuovo Magra ( La Spezia), che lo ha accolto dopo la natia Pomarico ( Matera) per la presentazione del libro ” L’impianto sellare dei paesi solari”, presso il Circo Arci di piazza Querciola. La data e il giornata della settimana, sono da interpretare, tra i fautori che venerdì 13 porti fortuna e quelli che preferirebbero stare a casa, perchè anche l’incrocio di un gatto nero potrebbe cambiarti la vita… Ma Nunzio a questi luoghi comuni non ci pensa e nel libro, che abbiamo recensito in passato, https://giornalemio.it/cultura/paesi-passioni-e-poesia-e-una-festa-stellare/, le ha vissute e provate quasi tutte e lui – di nome e di fatto- non può che stare nella costellazioni dei festaioli. Pronta una birra, bianca o rossa, visto che siamo all’Arci. E spazio a domande e riflessioni nella serata, che sarà presentata da Alice Cervia.