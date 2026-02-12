Vendo tiroide… Alessandro Gori alla Libreria dell’Arco

Il titolo richiede una terapia a base di dosaggi a dose multipla di ”eutirox”, il farmaco che consente agli affetti di morbo tiroideo o Basedow di tirare avanti. Non è i caso di Alessandro Gori, salutato con un lapidario ”ciao grassone!” dalla scrittrice Natalia Ginzuburg, nel libro ” Vendo tiroide causa doppio regalo” che sarà presentato a Matea, domenica 15 febbraio alle 18.30, presso la Libreria dell’Arco. Non vi anticipiamo nulla, tranne il comunicato di presentazione dell’evento. Ci sarà da ridere e riflettere e del resto Gori sa tirare- sintetizziamo-il lato goliardico della vita. Non lo hanno invitato a Sanremo, al posto del rinunciatario Andrea Pucci, ma lo ”sgargabonzi” meriterebbe di andarci.

Quale opera potrebbe mai aprirsi con un dialogo tra l’autore e Natalia Ginzburg e poi infilarsi in un carosello vorticoso in cui troviamo i buffet delle prime comunioni, le estati in Riviera, Rocco Siffredi martire pop, la crisi di Francesco Totti e Ilary Blasi e il cellulare metafisico di Laura Antonelli?



IL COMUNICATO STAMPA

Soltanto un libro dal titolo indimenticabile come “Vendo tiroide causa doppio regalo“, di Alessandro Gori, edito da Nottetempo e in uscita il prossimo 13 febbraio.

L’autore lo presenterà in libreria, con Maristella Losacco, domenica 15 febbraio alle 18.30.

Alessandro Gori nasce e abita nelle campagne della Val di Chiana. Laureato in psicologia, è scrittore, poeta, comico e creatore della pagina Lo Sgargabonzi. Con “Confessioni di una coppia scambista al figlio morente” (Rizzoli Lizard, 2022) e l’omonimo spettacolo, ha vinto il Premio Internazionale della Satira Forte dei Marmi

Via delle Beccherie, 55 – 75100 Matera

Tel. 0835.311111 – www.libreriadellarco.it

