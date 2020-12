Quando non c’è tradizione o non si procede alla benedizione di un cantiere l’opera rischia di non prendere mai il largo, come l’incrociatore ” Basilicata” che subì – non si sa perchè e per come – lo scoppio di una caldaia con danni ingenti che lo portarono a picco. Per la verità le cose non erano cominciate bene, rispetto al gemello ” Campania” come ci racconta nella nota – riferita a un secolo fa e passa – dal ricercatore di storia locale e non solo Gianni Maragno. Eppure l’entusiasmo seguito alla sottoscrizione per la bandiera ne avrebbe dovuta fare una nave da battaglia. Finì come ci viene descritto, perchè forse colpita da un destino crudele. Fu una nave da battaglia… come si dice in gergo popolare e come tale galleggiò fino a Suez, destinazione colonie, senza aver sparato un sol colpo di cannone. Povera Basilicata..



Nel mese di aprile del 1913, il Fascio Lucano, con sede in Piazza Campo Marzio n.3 a Roma, mobilitava i comuni basilicatesi, con il seguente proclama: I Lucani, che già salutarono con legittimo orgoglio il battesimo di un’altra nave col nome dell’eroico ammiraglio “Ruggiero di Lauria” saranno ancor più fieri oggi che il nome glorioso della loro regione viene imposto ad una poderosa unità della flotta, alla quale è affidato, nei mari la strenua difesa delle fortune italiche.

Il Fascio lucano, attuando una iniziativa che già sorrise alla mente sempre patriotticamente vigile dell’On. Lacava, rivolge un appello a tutta la provincia per offrire una bandiera alla nave “Basilicata” così come la nobile città di Lauria ebbe a donarla alla nave che portava il nome del grande suo figlio. Questo stendardo tricolore rappresenterà una affermazione di fratellanza nazionale e sarà sacro fulgido simbolo del patriottismo dei lucani, augurando che essi “cogli altri cognati vessilli” si spieghi vittorioso al sole per la difesa e la grandezza d’Italia.

La risposta dei Lucani non si fece attendere e da tutti i comuni pervenne una generosa contribuzione. Ma la marziale e, forse, vanagloriosa definizione di ‘nave di battaglia’ recava probabilmente in seno i germi della omologa definizione popolare che nulla di solenne e glorificante, invece, manifesta. Nella riconosciuta saggezza popolare evocata dalla espressione “di battaglia” e riferita ad operazioni di incerta consistenza, potrebbe rinvenirsi un infausto destino, al quale non sfuggì nemmeno la regia nave ‘Basilicata’. Infatti, a breve distanza dall’entrata in servizio, essa patì una ingloriosa sorte che la portò all’affondamento e alla conseguente completa demolizione, senza nemmeno poter affrontare il battesimo del fuoco.

Correva il giorno 16 di agosto del 1912 quando, per Regio decreto, fu stabilito che una nave, da iscrivere nei quadri del Naviglio da Guerra dello Stato, avrebbe preso il nome di ‘Basilicata’. Si trattava di un incrociatore dotato dell’armamento di combattimento, costruito nel Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia, su progetto del Generale Ispettore del Genio Navale Giuseppe Rota, varato il 23 luglio 1914. Affidato al comando del Capitano di Vascello Fossati e con un equipaggio di 204 membri, fra ufficiali, sottufficiali e marinai, in larga parte eritrei ed ascari, entrò in servizio il primo agosto 1917 e non venne mai utilizzato in operazioni belliche.

Andò incontro, invece, a un repentino e infausto epilogo il 13 agosto 1919, così descritto in una nota di cronaca del bollettino Lucana Gens, organo del Circolo dei Lucani di Roma (anno 1°-maggio 1921):

”Circa due anni fa sulla R. Nave Basilicata, ormeggiata lungo il primo tratto del Canale di Suez, in procinto di partire per il Mar Rosso per assumervi servizio coloniale, avveniva lo scoppio di una caldaia, per il quale la nave affondava in dieci minuti. La Basilicata aveva riportato uno squarcio lungo 8 metri e largo quasi 2 al di sotto del piano normale di galleggiamento, aveva perduto una larga zona di murata a sinistra ed aveva subito l’asportazione dei ponti di protezione, di corridoio, di batteria, e di coperta, in corrispondenza della caldaia esplosa. La violenza dello scoppio aveva proiettato a 150 metri di distanza pesanti casse di acqua, aveva spezzata a metà la lancia da corsa, distrutto completamente il padiglione radiotelegrafico, ed aveva lanciato sin sulle coffe rottami d’ogni specie ed anche i resti umani degli sventurati che erano addetti al servizio della caldaia”.

Si compiva così un altro capitolo della contrastata storia di quanto è legato alla Basilicata. A leggere bene le testimonianze e le cronache documentarie si intravedono però i prodromi dell’esito che prima è stato proposto. Dai verbali delle commissioni della Regia Marina Italiana, a proposito del nostro naviglio si ha infatti l’occasione di leggere: ”la nave Basilicata e l’unità gemella Campania vennero costruite una davanti all’altra sullo stesso scalo, e varate lo stesso giorno: mentre il Campania scese in mare come previsto, il Basilicata, varato subito dopo, ruppe i cavi che lo trattenevano e scese in mare da solo”.

Chissà che quella imprevedibile “insubordinazione” della nave, scesa in mare senza obbedire al comando rituale del varo, non sia stata la causa del suo repentino e drammatico affondamento.

A distanza di un secolo la Basilicata viveva la pagina più esaltante della sua non lunga esistenza come entità territoriale autonoma, con l’esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura. Per la prima volta la Basilicata tutta navigava finalmente in mare aperto con in poppa il vento dell’ammirata notorietà internazionale.

È auspicio condiviso che, ora come allora, qualsiasi autonoma iniziativa di navigazione in mare aperto attuata dai nostri territori non debba temere gli strali di poteri che non intendono rinunciare alle proprie prerogative di comando.