La costruzione del carro di cartapesta in onore di Maria SS. della Bruna e il video Uomini e Muli del 2006 è ciò che propone, in vista di questo secondo due luglio privo di questa fase preparatoria al giorno più lungo dei materani, l’associazione culturale Energheia.

“Uomini e Muli -Domenico Bia e Dino Cotrufo, 1996. La preparazione dei muli al tiro del Carro della Madonna della Bruna, rappresenta uno degli elementi di risonanza più suggestivi dell’intera festa. Lo scenario in cui si compie rimanda a particolari condizioni di esistenza un tempo espressione della società contadina tradizionale. Nei pressi dell’abitazione dell’auriga del carro, alla periferia della città, ai muli, prima lavati e strigliati, vengono posti i finimenti. Selle, staffe, testiere, capezze, redini, morsi, imbragature, martingale e anche qualche bardatura di fiori sono gli elementi caratterizzanti un rituale a cui prendono parte uomini che hanno una rara confidenza con animali un tempo indispensabili nell’ambito dell’economia del mondo rurale.

Il rituale appare, al di là della sua funzione pratica legata ad allestire al meglio i muli per la festa, una modalità di reinterpretazione e rifunzionalizzazione di un mondo sociale scomparso. La complessità della società che questi uomini vivono quotidianamente, la varietà che essa presenta nell’alternarsi di stimoli differenti, caratteristica del mondo contemporaneo, sembra effettivamente interrompersi nello scenario dell’allestimento dei muli.

Prende corpo una dimensione non ordinaria carica di nuove implicazioni culturali, in cui il “saper fare” legato a modelli produttivi del passato, diviene occasione di una esibizione che accresce l’autoidentificazione di gruppo e di cui i protagonisti sembrano diventati via via consapevoli anche per la presenza di un pubblico, sempre più interessato.

Non è trascurabile il fatto che chi agisce in questo ambito festivo è portatore, nel proprio vissuto, della memoria del mondo tradizionale contadino, ma ha anche attraversato la grande trasformazione economica che ha progressivamente cancellato quel mondo.”

Il Carro 1996, fotografie: Piero Lasalvia, Domenico Bia, Dino Cotrufo

Le foto in bianco e nero sono relative a un lavoro fotografico frutto di una regolare frequentazione della fabbrica del Carro, avvenuta per diverse settimane del 1996. L’autore del manufatto fu Michelangelo Pentasuglia mentre Angelo Chico ne realizzò la struttura lignea. Nelle intenzioni di Pentasuglia il Carro di quella edizione avrebbe dovuto essere uno dei più appetibili dal punto di vista degli oggetti da poter conquistare al momento della distruzione ma, come noto dalla cronaca, pochi giorni prima del 2 luglio, giorno della Festa della Bruna, fu dolosamente incendiato e distrutto. Si riuscì a ricostruirlo, ovviamente molto diverso dal disegno originale, solo grazie ad un assemblaggio di pezzi donati da numerosi possessori di frammenti conquistati in anni precedenti. Un esito interessante che, partendo da un’emergenza, realizzò un’idea casuale e collettiva. La documentazione fotografica qui presentata è quindi la sopravvivenza di un oggetto che assunse una forte carica simbolica anche fuori dal rito in cui della giornata del 2 luglio.

Il Carro 2006, fotografie: Dino Cotrufo

Le immagini a colori si riferiscono alla costruzione del Carro del 2006. Gli autori furono Francesco e Pasquale Nicoletti. Alla realizzazione però, per la prima volta, vi partecipano diversi altri collaboratori, potendosi così definire, il manufatto di quella edizione della festa, un’opera quasi collettiva. Caratteristica della costruzione di questo Carro è l’urgenza dell’anziano Francesco Nicoletti, attraverso il figlio Pasquale e alcuni giovani collaboratori, di trasmettere le sue conoscenze artigiane.