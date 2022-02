Quando ci si mettono cuore,amore per la storia e le potenzialità del territorio, arte e un pizzico di solidarietà per l’altra parte del mondo che ha bisogno di un sostegno, minimo ma vitale, e allora la felicità è dietro l’angolo. E viene fuori dalla mostra di quadri dell’eclettico e creativo avvocato Piero Ditaranto che espone a Pisticci nella sede dell’associazione ‘ Enotria Felix” in Piazza Sant’Antuono. Una personale dal tema azzeccato ” Universo per caso” sostenuta dalle associazione Enotria Felix, Centro Gymnasium e Slow Food Magna Grecia e Metaponto, abituate a guardarsi intorno e ad attivarsi per valorizzare identità e risorse culturali, agroalimentari che possono portare valore aggiunto all’economia locale. E la mostra d’arte è un fattore di animazione, attenzione dei centri abitati e delle attività economiche e di servizi, alle prese con la crisi e i limiti imposti dalla pandemia da virus a corona. Per cui entrare nella sede di una attività o di una associazione aggiunge una motivazione in più per intrattenersi, osservare, comprare e contribuire cn una offerta per ”innaffiare” con due pozzi gli orti dei villaggi di Soukaliku in Senegal.



I quadri di Pietro Ditaranto, bernaldese, ma dalle larghe vedute per fare rete con altri centri del Metapontino e del Materano, sono un esempio di sostenibilità e di economia circolare. E così manufatti destinati a finire in discarica tornano a nuova vita con un tocco di colore, un nuovo allestimento e un nuovo significato. Una corrente artistica che desta interesse e che sposa quanto operatori economici e associazioni di Pisticci, nella sede di Enotria Felix, hanno riportato nella locandina. ” Arte è quando la mano, la testa, e il cuore dell’uomo vanno insieme”. Una frase di John Ruskin che coglie in pieno il significato dell’iniziativa, che si svolge nel segno della convivialità, della voglia di scambiare idee, sorseggiare un buon bicchiere di vino e degustare prodotti tipici locali, tra manufatti ispirati all’arte enotria del passato e i quadri di Pietro dal tratto moderno, ma che rispettano la natura con sole, luna e stelle che scaldano i colori di luoghi vissuti dall’Uomo: da Pisticci a Soukaliku. E’ un invito a visitare la mostra e a contribuire con liberalità a una nobile iniziativa fino al 21 marzo, che segna l’ingresso della Primavera. La stagione di colori, profumi, sapori, dell’arte e della voglia di fare con due Piero ( Ditaranto e Calandriello) che, ne siamo certi, hanno in cantiere altre iniziative per l’estate.



