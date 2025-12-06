Unitre Matera apre anno Accademico con il dialetto. Salviamolo!

Seguiamo da tempo l’impegno ostinato, da capatosta, come si dice dalle nostre parti (Capatest in dialetto materano, della professoressa Del Puente docente di Glottologia e Linguistica all’Unibas e Direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia in difesa della tradizione orale e scritta, per quanto possibile. E l’apertura dell’anno accademico dell’Università delle tre età di Matera, con un suo intervento, non può che riaprire il dibattito su quanto occorre fare per non perdere memoria, tradizioni del dialetto. Se ne parla sempre di meno in famiglia, vista anche la crisi della famiglia, e con i giovani che ricorrono a termini e dizioni ibride. Gli esperti di linguaggi social e di anglicismi ‘’adattati’’ parlano- a torto- di espressioni da generazione ‘’Z’’ ma senza affrontare il nodo delle radici. Chi insegna? Quali sono le occasioni per stimolare attenzione, curiosità sulla lingua dei padri? Servono progetto e percorso. Il rapporto con l’Università è importante. Servono docenti, e gli ultimi depositari di quella tradizioni, hanno da tempo superato gli anta. I Sarra, i Montemurro, i Francione, i Chiancone – i loro nomi sono arcinoti a quanti si battono per tener vivo il dialetto- sono un bell’esempio di continuità nei diversi settori della cultura locale. Nulla per la scuola, ricordando le esperienze del maestro Emanuele Ricciardi alle elementari ‘’ Padre Minozzi’’ e Davide Giampiero al ‘’Giovanni Pascoli ‘’ di via Lazzazzera. Ricominciare da qui. ‘’Non è mai troppo tardi’’ come ricorda il titolo della nota trasmissione tv degli anni Sessanta del maestro Alberto Manzi.



Comunicato

Martedì 9 dicembre, nell’Aula Magna dell’ITCG Loperfido-Olivetti, alle ore 16.30, l’Unitre di Matera inaugura l’Anno Accademico 2025-26 ospitando la professoressa Patrizia Del Puente per una Lectio magistralis dal titolo Alla riscoperta della nostra Storia tra Dialetti e Tradizioni. L’incontro inizierà con una breve introduzione sull’offerta formativa dell’anno in corso e sulle attività già svolte sinora quali le conferenze in collaborazione con il Centro Levi – La Sinfonia Classica a cura del maestro Michele Carulli e la presentazione del libro del dottor Carlo Gaudiano, Cronache dal tempo sospeso: la pandemia del 2020 – e la serata di Burraco solidale che si è tenuta il 3 dicembre scorso, in collaborazione con la Mensa di Fraternità di don Giovanni Mele, e che ha visto una grande e generosa partecipazione dei nostri iscritti. Seguiranno i saluti istituzionali dei rappresentanti dell’Istituto Scolastico, del Comune, della Provincia e della Prefettura presenti. La professoressa Del Puente docente di Glottologia e Linguistica all’Unibas e Direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia, interverrà, poi, per illustrare l’importanza della conoscenza dei vari Dialetti e delle ricche Tradizioni della Regione Basilicata per la riscoperta della nostra Storia. Alla lectio magistralis saranno presenti anche alcuni studenti del Corso Serale dell’ITCG Loperfido-Olivetti con cui l’Unitre Matera sta portando avanti una proficua collaborazione nell’ottica di un sempre crescente dialogo tra generazioni.

Matera, 6 dicembre 2025 La presidente

Prof.ssa Filomena P. Cancellaro