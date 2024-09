UNITEP APS di MATERA invita alla Inaugurazione dell’anno accademico 2024 – 2025

Unitep, Università della terza età e dell’educazione permanente di Matera -con una nota- invita a partecipare alla Inaugurazione dell’Anno Accademico 2024 – 2025 che si terrà in forma pubblica, martedì 1 ottobre alle ore 17,00 – nella sala Consiliare della Provincia di Matera. “Il Presidente Costantino Dilillo e la coordinatrice Carmela Dinnella illustreranno l’offerta formativa del nuovo anno e le iniziative culturali in preparazione. Durante l’incontro, coordinato da Angela Muscaridola del Consiglio Direttivo di Unitep, saranno presentati gli illustri docenti e i loro speciali programmi di studio con un breve cenno alle iniziative previste per quest’anno. L’Anno Accademico si apre con ben 38 corsi tenuti da oltre 50 docenti selezionati fra professori ed esperti professionisti. Le iscrizioni sono ancora aperte, le lezioni avranno inizio il prossimo lunedì 7 Ottobre presso la sede dell’istituto Alberghiero A. Turi in via Matarazzo. Questi i docenti : Giovanna Armando, Maria Bianchi, Pippo Bianco, Claudio Bertoldo, Maria Bubbico, Giovanni Buonsanti, Piero Caforio, Maria Luisa Catenacci, Carmelita D’Antona, Filomena Di lecce, Costantino Dilillo, Carmela Dinnella, Bruno Nicola Francione, Francesco Paolo Francione, Emanuele Giordano, Mimma Giovinazzo, Sergio Grieco, Enzo Guadagno, Serena Guidotti, Cristina Lamacchia, Felice Lucio Lionetti, Gianfranco Lionetti, Nunzio Longo, Felice Macchia, Raffaele Manicone, Maria Teresa Paolicelli, Tina Paolicelli, Rosanna Pirone, Vittoria Renzi, Nicola Rizzi, Tonino Nobile, Giuseppe Romano, Paolo Rutigliano, Francesco Paolo Sacco, Guido Saponaro, Domenico Scavetta, Mimma Soranno, Juliana Tamburini. Le lezioni di medicina specialistica saranno tenute a turno dalle dottoresse della AIDM (associazione italiana donne medici) e da operatori sanitari della Associazione dalla parte dell’Handicap presieduta da Luigi Bradascio. E questi i corsi: Astronomia, Attività motoria, Canto corale, Conoscere la Basilicata, Corso di chitarra, Criminologia, Curiosità scientifiche, il Dialetto in letteratura e cinema, La donna nella storia, Economia familiare, Educazione alimentare, Enigmistica, L’esperienza spirituale, Filosofia, Francese, I Greci e il teatro, Gastronautica-mente, Inglese, Leggere e scrivere ai tempi di internet, Laboratorio di lettura, Medicina di base e specialistica, Novecento, Nutraceutica, Otorinolaringoiatria, Psicologia, I racconti delle stelle, Riciclo creativo, Ri-educazione posturale, Sociologia, Spagnolo, Storia di Matera, Le strade di Matera, Laboratorio di teatro, I vantaggi dell’età.”

