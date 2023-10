Una ventata di Futurismo da Matera a Treviso. E arriva il ministro

Avevamo letto nei giorni scorsi della mostra, che avrebbe legato Treviso a Matera, ispirata alla corrente innovativa e dirompente che agli inizi del Novecento, sotto la spinta creativa di Filippo Tommaso Marinetti e altri portò a una ‘ventata di aria fresca’ nella cultura, nell’architettura,negli stili di vita ,nella politica non solo del BelPaese ma anche all’estero. Ma fu l’arte in particolare a essere segnata da forme, colori, parole, prospettive con riflessi di modernità anche nella rèclame, come era definita la pubblicità di un tempo. Nelle visite a musei di veicoli d’epoca, delle scienze e del costume in vari centri abbiamo potuto apprezzare cosa abbia significato quella svolta per la cultura, gusti e scelte degli italiani. La collezione Salce di Treviso, che vanta una corposa raccolta di produzioni grafiche pubblicitarie, per esempio, è uno spaccato importante di quella esperienza che appassionati, cultori dovrebbe visitare. L’inaugurazione della mostra Matera è un contributo ad approfondire quel tema. Per l’occasione, venerdì 20 ottobre, alla inaugurazione interverranno il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il Direttore generale Musei, Massimo Osanna, la Direttrice del Museo, Annamaria Mauro, ideatrice della mostra con Daniele Ferrara e il curatore Massimo Duranti.



IL COMUNICATO DEL MINISTERO

Venerdì 20 ottobre 2023 (ore 12), a Matera, al Museo nazionale-Palazzo Lanfranchi, sarà inaugurata la mostra “Futurismo Italiano. Il contributo del Mezzogiorno agli sviluppi del Movimento”, promossa e organizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Veneto.

Interverranno: il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; il Direttore generale Musei, Massimo Osanna, la Direttrice del Museo, Annamaria Mauro, ideatrice della mostra con Daniele Ferrara e il curatore Massimo Duranti.

Fino al 10 gennaio 2024 in esposizione più di 130 dipinti, sculture e disegni provenienti da musei pubblici, fondazioni, archivi e collezioni private. Completano il percorso documenti d’archivio editi e inediti provenienti da diverse istituzioni nazionali.

