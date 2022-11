Una storia, un libro. Con l’archeologo Bruno Mateola alla scoperta di Matera

A giudicare dalle generalità tutte materane del protagonista , l’archeologo Bruno Matera, il libro ”Il segreto di Matera” di Giancarlo Silvano e Fabio Volpe promette di incuriosire quanti ci vivono e i visitatori che ci verranno. A segnalarcelo Antonio Serravezza, che ha ricevuto una breve nota sinottica, che riprendiamo volentieri, in attesa di leggere il libro o della presentazione in città, quando gli autori decideranno di farlo . “Si tratta di un romanzo – affermano gli autori- che tra storia, avventura e fantasia guida il lettore attraverso i luoghi più belli della città. Credo che la notizia dell’uscita del libro possa essere di interesse per i componenti di SDMS e vorrei, se è possibile, pubblicare un post sul gruppo.

“Spighe di grano chinate al sole battevano soffici il sentiero che lento e tortuoso portava al fiume. Goffredo, prode cavaliere dell’esercito di sua santità Papa Innocenzo III, dopo lunghi anni di battaglie nelle terre di Gerusalemme, lasciò improvvisamente la Terra Santa senza attendere i suoi compagni.

Segni tangibili tramandati nel tempo, ci inducono a pensare che, quasi un anno dopo la sua partenza, Goffredo raggiunse Matera passando per Brindisi e percorrendo l’antica via Appia.

In un diario delle monache benedettine del convento di Santa Lucia alle Malve, risalente al XIII secolo, viene citato un cavaliere morente che chiede protezione alle monache.

Quale mistero custodiva il cavaliere Goffredo?

Questo romanzo, tra leggenda e fantasia, vi condurrà alla ricerca del “Segreto di Matera” attraverso dieci luoghi e momenti storici della città. Un viaggio lungo secoli, da vivere attraverso le vicende, le ricerche, le paure e le emozioni di Bruno Mateola, l’archeologo protagonista del racconto che ha dedicato tutta la sua vita a svelare il mistero della città dei Sassi. Un percorso appassionante che aiuterà chi già conosce Matera ad approfondire la sua storia e vederla con occhi diversi e chi ancora non conosce la città a viverla in modo avvincente e avventuroso.”. E’ un assaggio del segreto, uno dei tanti di Matera, che possono segnare itinerari, leggende e ricordi di un passato sempre vivo. Almeno per quanti lo conoscono e sanno difenderlo. Altri fanno danni per mediocrità e opportunismo. Una pagina sempre aperto che, purtroppo, non è un ”segreto” …Anzi