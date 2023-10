Una rinnovata proposta di intitolazione della Piazza e di due Viali al Borgo La Martella

Almeno due volte ho scritto lettere aperte al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali, di maggioranza e minoranza, chiedendo, in occasione del 70° della inaugurazione del borgo La Martella, che si procedesse ad una adeguata intitolazione della piazza del borgo e dei due viali di accesso. Senza alcuna presunzione, avevo dato delle indicazioni, che avevano avuto il consenso dell’INU, sezione di Matera. Non so se il Sindaco o qualche Assessore o qualche Consigliere, di maggioranza o minoranza, ha avuto modo di leggere le due lettere aperte; certo è che non ho avuto alcun riscontro. Per il prossimo venerdì 6 ottobre, parteciperò ad una manifestazione culturale nel borgo; l’anno 70° del borgo La Martella, definito a suo tempo “il borgo contadino più bello d’Italia”, sta per chiudersi. Questa volta ho pensato di rivolgermi con lettera ufficiale al Sindaco, ribadendo la proposta. E poiché il senatore Michele Guanti, nel secondo dopoguerra, fu tra i protagonisti della terra ai contadini e di una casa nuova agli abitanti dei Sassi, suggerisco di intitolare a lui la piazza che, attualmente, in modo incongruo, è intitolata al Monte Grappa. Per i due viali indico Frederich Georg Friedmann ed Emilio Colombo, spiegandone le ragioni. Tutti e tre, secondo legge, sono defunti da oltre dieci anni. Naturalmente il mio è solo un suggerimento che vorrei fosse sottoposto al giudizio dell’apposta commissione comunale. Più avanti, allego anche la lunga biografia di Michele Guanti, inviata al Sindaco, che, pubblicata, potrebbe tornare utile ai lettori, interessati alla storia sociale e politica di Matera. Ecco il testo della lettera inviata: “Gent. mo Sig. Sindaco, mi giunge l’allegato invito a partecipare al dibattito sul tema di cui alla locandina, ove, forse, avremo occasione di incontrarci. Osservo che sta passando il 70° della inaugurazione del borgo La Martella, con una storia che abbraccia gli anni migliori della nostra vita, voglio dire quelli della ricostruzione e della speranza. L’occhio si è fermato sul titolo della piazza (Monte Grappa), che, con tutto il rispetto per i Caduti della guerra ‘15-‘18, non è parte della storia del borgo. Con lettera aperta, a suo tempo, Le suggerivo di onorare la piazza col nome del senatore MICHELE GIANTI (1 -9 – 1915/ 29 -3 – 2013), protagonista della lotta per la terra e per la casa a Matera. Suggerivo, in secondo momento, di accompagnare il suo nome con la intitolazione dei due viali di accesso a La Martella: uno all’on. EMILIO COLOMBO (1920-2012), l’altro a FREDERICH GEORG FRIEDMANN (1912-2008). Tutti e tre morti da oltre 10 anni, rappresentano le tre forze che operarono nella costruzione del borgo e nel rinnovamento della nostra campagna. Rappresentano la cultura socialista, la cultura cattolica e la cultura senza aggettivi o filosofia. Ricordo che la mia proposta fu fatta propria dalla sezione INU di Matera. Fu una proposta che non ha avuto riscontro. Gliela rinnovo, per puro spirito civico.

Le allego la relazione che, il 1° novembre 2005, con testimonianza dell’on. Emilio Colombo, tenni, presso la Sala Provinciale, per il 90° compleanno di Michele Guanti. Spero che se ne faccia tesoro. Per l’occasione si potrebbe anche rimuovere la tanto discussa e contestata targa a Colombo sull’affaccio Sant’Agostino, restituendo a questa l’antico nome. Come vede, tutto va al posto giusto.

Sperando in un gradito riscontro, Le invio cordiali saluti.”

Matera, 28 settembre 2023 Giovanni Caserta

Per il novantesimo compleanno di MICHELE GUANTI

“Una vita per un mondo nuovo” di Giovanni Caserta

Matera, 1 novembre 2005

“Consentitemi, innanzitutto, di ringraziare il Comitato tecnico e organizzatore di questa manifestazione, per avermi affidato l’incarico di presentare l’opera e la figura di Michele Guanti, di cui oggi si festeggiano i 90 anni. Il piacere dell’incarico, naturalmente, non può far passare sotto silenzio una certa preoccupazione per la responsabilità che mi sono assunto, non avendo nessuna voglia né di fare un monumentum aere perennius, né tanto meno di abbandonarmi ad una retorica di circostanza. Non mi nascondo, infatti, che l’azione di Michele Guanti fu pur sempre un’azione di parte e di partito, o, se si preferisce, una scelta di campo, in un momento particolarmente caldo e appassionato della storia italiana, in cui, su fronti contrapposti, altri uomini si impegnavano con non minore serietà civile e non minore lealtà d’intenti, ancorché, per passione, o per altro, non mancassero errori o eccessi, dall’una e dall’altra parte, che il tempo ha dimostrato per tali, così come non mancarono coloro che della buona fede dei protagonisti approfittarono per costruire o conservare propri interessi.

Si leggeva di recente, sulla pagina culturale del “Corriere della sera“, un brano del diario di Andreotti relativo al 1948, anno cruciale nella vita politica dell’Italia del dopoguerra, i cui riflessi, forse, si avvertono ancora nel nostro quotidiano politico. Il diario, di recente pubblicazione sotto il titolo di 1948. L’anno dello scampato pericolo, ricorda, in data 10 aprile, cioè ad otto giorni dal voto del 18 aprile, che “in molte zone agricole i candidati della Coltivatori Diretti trascinavano gli elettori al grido “la terra ai contadini“”. Era lo stesso grido che, nelle stesse ore, andava ripetendo Michele Guanti insieme al suo partito, cioè il Partito Comunista Italiano, sul fronte opposto. E’ anche vero, però, quel che onestamente ammette lo stesso Andreotti. “La stampa borghese – scrive testualmente il senatore a vita – ci appoggia, anche se alcuni sperano che le riforme che la DC promette non vengano tradotte in pratica”. E’ ovvio che quelle stesse forze, in seguito, avrebbero fatto di tutto perché quelle riforme non si realizzassero. E furono su posizioni reazionarie.

Anche sul versante opposto, forse o senza forse, c’era chi aveva altri progetti, magari di dittatura del proletariato e di adesione al blocco sovietico, tanto l’Italia era vicina alla Albania e alla penisola balcanica. Ma siffatti progetti nulla avevano a che fare con l’azione generosa, coraggiosa e disinteressata di Michele Guanti, il cui destino di uomo e di politico si definì proprio all’interno di quel periodo dell’immediato dopoguerra che, denso di lotte, non meno che di speranze e concrete realizzazioni, comprendendo il 1948, andò dal 1946 al 1956. Per lui non c’erano e non ci furono che problemi di giustizia e libertà per le classi oppresse.

Tutto cominciò quando, non più giovanissimo, trovatosi casualmente a fianco al comunista Vincenzo Bianco, venuto dal Nord in missione di propaganda al Sud, Michele Guanti confessò che intendeva intraprendere anche lui la vita del “rivoluzionario di professione”. Alla parola “rivoluzionario”, allora, in un momento così cruciale e così esaltante per la storia italiana, successivo al ventennio fascista, non si attribuiva nessuna connotazione negativa. Rispetto alla dittatura fascista, il nuovo, cioè la democrazia, si poneva necessariamente come l’opposto, cioè come rivoluzione. Non per nulla Piero Gobetti e Carlo Levi avevano parlato e parlavano di “rivoluzione liberale”, nello stesso tempo in cui Guido Dorso parlava di “rivoluzione meridionale” e Ferruccio Parri di “rivoluzione della Resistenza” e “rivoluzione democratica”. Una connotazione negativa, invece, per una ragione uguale e contraria, assumeva la parola “riformista”, destinata ad avere tanta fortuna, invece, nei nostri anni. Che è riprova di come anche le parole vadano soggette alle evoluzioni dei tempi e della politica.

Poiché si era nel 1946 e Guanti, nato a Matera il 1° novembre 1915, aveva allora trentuno anni, si trattava di una scelta di vita consapevole quanto ardita e non priva di rischi, ove si pensi che egli aveva, davanti a sé, ove l’avesse voluto, un corso esistenziale di tranquillo e sicuro lavoro, e forse una buona carriera. In quell’anno, infatti, lavorava come impiegato presso il Consorzio Agrario Provinciale di Matera, dopo essere stato impiegato ausiliario presso la sede provinciale delle Poste e Telegrafi di Potenza. Alle sue spalle, cioè, avendo cominciato a lavorare sin dal 2 giugno 1938, aveva già nove anni di lavoro.

Sarebbe sbagliato, naturalmente, credere che una decisione così radicale maturasse all’improvviso. Certe decisioni o “conversioni”, quando sono salde e durano una intera vita, hanno bisogno di un lento processo di maturazione. Michele Guanti aveva vissuto criticamente o comunque con diffidenza la lunga vicenda del fascismo, cui era legata tutta la sua giovinezza. Aveva sette anni, quando c’era stata la marcia su Roma; ne aveva nove quando Mussolini dichiarò instaurata la dittatura, il 3 gennaio 1925. Poco dopo frequentava il Liceo classico “Emanuele Duni” di Matera. Il padre era un muratore, anche se lavorava in proprio, cioè, come si diceva allora, da “appaltatore”. Era quindi, per quei tempi, in discrete condizioni economiche, talché, pur nato da una famiglia operaia e numerosa, Michele, come del resto il fratello Vincenzo, altra figura benemerita della storia materana, poté frequentare quel Liceo classico che, in quegli anni, e anche a seguito della Riforma Gentile, era scuola riservata al fior fiore della gioventù italiana, cioè alla aristocrazia e alla media e alta borghesia, destinata alla dirigenza del Paese.

In quel Liceo, come in tutte le scuole del Regno, si parlava sempre delle glorie del fascismo; ma era cosa che non avvinceva il giovane Michele. Di famiglia credente e praticante, frequentava invece l’Azione Cattolica e serviva Messa. Aveva sedici anni quando, nel 1931, il fascismo, entrato in conflitto con la Chiesa riguardo alla cura e alla formazione dei giovani, soppresse tutti i circoli di Azione Cattolica. Sulla famiglia Guanti esercitava notevole influenza, allora come dopo, il parente abate Marcello Morelli, figura dinamica e attiva nella vita religiosa e culturale della città, che, durante il fascismo, pur tra una esaltazione e l’altra dei meriti del regime, non mancava di segnalarne, anche se sommessamente, gli abusi. Proprio per lo scioglimento e la soppressione dei circoli di Azione Cattolica, attraverso il “Bollettino dei Santi Medici” ebbe a manifestare tutto il suo risentito disappunto, protestando ai gerarchi che “mai nei circoli di Azione Cattolica sotto nessun rispetto s’era fatta dell’azione politica, ma sempre della pura e santa e patriottica Azione Religiosa”. Quanto a Michele – racconta lui stesso – un giorno, presentatosi nella Federazione del Partito fascista (ubicato nel palazzo del vecchio Comune, in via La Vista), quasi in segno di sfida e prendendosi i rimbrotti del federale Vittorio Scandicci, non esitò a far mostra del suo distintivo di Azione Cattolica, che, ancora tre anni dopo, continuava a portare conficcato sul bavero della giacca.

La caduta del fascismo lo trovò sottotenente di fanteria in Sardegna, decorato con croce di guerra. Subito dopo, tornato a casa, riaffiorarono con vigore i suoi sentimenti democratici, fino ad allora faticosamente dissimulati. Dal 1944 al 1946, infatti, lo si trova già iscritto al glorioso Partito d’Azione, ove era confluita la migliore intelligenza italiana, maturatasi alla scuola dell’antifascismo durante il fascismo. In quanto esponente di tale partito, nel 1946, Michele Guanti fu consigliere comunale, con Giovanni Padula primo sindaco del dopoguerra

Il Partito d’Azione, tuttavia, se veniva a soddisfare i suoi sentimenti di democrazia e libertà, lasciava in secondo piano l’istanza della giustizia sociale e dell’uguaglianza, che egli aveva assimilato sia attraverso la militanza nell’Azione Cattolica, sia, soprattutto, attraverso l’esperienza e la conoscenza diretta delle condizioni di bisogno, e anzi di miseria, in cui versava la quasi totalità della popolazione materana, sprofondata in quei Sassi nei quali egli stesso era vissuto, con abitazione in via San Giovanni Vecchio. Perciò, dopo due anni di militanza nel Partito d’Azione, maturava la decisione di iscriversi al Partito Comunista Italiano, di cui si è detto, e che, in quei mesi, si andava organizzando sotto la instancabile azione dell’avv. Michele Bianco, tornato dall’esilio di Napoli, ove si era rifugiato sin dal 1921. Michele Guanti entrava subito negli organici di partito, con uno stipendio di 30.000 lire al mese, che di stipendio non aveva né la consistenza né il nome né la continuità. Passava infatti sotto la denominazione di “compenso”, versato ora sì ora no.

Il Partito Comunista Italiano, almeno a Matera, era prevalentemente un partito di contadini, braccianti e pochi operai, quasi sempre con poca istruzione. Era il partito “degli zappatori”, che, per lo più, non sapevano né leggere né scrivere. Un laureato in scienze politiche era immediatamente destinato ad incarichi di direzione. E Michele Guanti, infatti, fu subito chiamato a far parte del CLN e a ricoprire la carica di Segretario della Federterra, che, creata nel 1945, aveva lo scopo di organizzare e condurre la lunga quanto sacra battaglia per la terra ai contadini. Attraverso “l’assalto al latifondo – a voler usare le parole di Guanti – essi reclamavano l’applicazione della riforma agraria sancita nella Carta Costituzionale”.

Ma nella Federterra era destinato a rimanere solo due anni, cioè fino al 1948, quando assunse l’incarico, ben più prestigioso, di Segretario Provinciale della Camera del Lavoro, ricostruita a Matera appena quattro anni prima, quando – ricorderà lo stesso Guanti nel 1952 -, alla fine del 1944, “nei locali di Piazza del Municipio Vecchio si riunirono un centinaio tra edili, braccianti e contadini”. L’assunzione di quell’incarico era, in quel momento, cosa particolarmente delicata, dovendo servire a superare un momento di grave difficoltà per l’organizzazione, considerato che – scrive ancora Guanti – “l’atmosfera creata dai risultati delle elezioni del 18 aprile e la scissione sindacale avevano dato un colpo decisivo all’avanzata del movimento unitario dei lavoratori”. I sindacalisti cattolici, infatti, si erano appena allontanati dalla CGIL, creando la cosiddetta “libera CGIL”, preannunzio della futura CISL del 1950. La qual cosa dice che, in quel momento di travaglio, sia l’incarico di Segretario della Federterra sia quello di Segretario Provinciale della Camera del Lavoro erano incombenze di grande responsabilità, vuoi per l’elaborazione politica generale in corso, che era di emarginazione del PCI, vuoi per le grandi lotte che, ormai da quattro anni, si andavano svolgendo nelle campagne meridionali e materane soprattutto, con un alternarsi di sconfitte e di vittorie.

Provvedimenti di grande coraggio erano stati, tra il 1944 e il 1945, i sei decreti del ministro Gullo, che con Matera aveva rapporti organici, soprattutto grazie all’amicizia fraterna che intercorreva fra lui e Michele Bianco. Si assegnavano terre incolte alla e cooperative di contadini. Andando oltre Gullo, in seguito, proprio da Matera, il 22 maggio 1946, partiva il coraggioso decreto del Prefetto Ponte, che, anticipando la legge sulla riforma agraria, stabiliva criteri per l’assegnazione delle terre, anche coltivate, pur sempre a cooperative. Per l’arditezza del decreto, Ponte fu punito con trasferimento.

Nel 1947, il primo maggio, ci fu, in Sicilia, il tragico eccidio di Portella della Ginestra, che diede la misura dello stato di tensione cui erano arrivati i contrasti sociali. Nello stesso anno, a Pozzuoli, il 19 dicembre, ci fu un vastissimo congresso di delegati meridionali, al quale avevano partecipato ben 537 rappresentanti lucani. Da quel congresso nacque il progetto di una mobilitazione generale che prevedeva, Comune per Comune, la costituzione di un “Comitato per la terra”, la cui funzione era quella, attraverso assemblee, di indicare proprietà terriere da occupare, nonché dolorose condizioni sociali ed economiche da sanare. Si trattava di veri e propri “quaderni di doglianza”, emessi come ai tempi della rivoluzione francese, cui certamente si ispiravano. Uno di quei quaderni nasceva, nel dicembre del 1947, da una assemblea di donne accetturesi. Obiettivo finale era la formazione della cosiddetta “Costituente della terra”.

La complessità dell’operazione, la sua vastità, i sentimenti di massa che venivano suscitati erano, come ognuno può congetturare, un fatto eccezionale nel Mezzogiorno, ma anche nell’Italia democratica; né erano immuni da pericoli di degenerazione verso una sollevazione incontrollata. E’ vero, del resto, che, nonostante tutta l’accortezza dei dirigenti, che si muovevano sotto la equilibrata e lucida guida di Giorgio Amendola, si ebbero tuttavia, essendo ministro degli Interni Mario Scelba, episodi di dolorose contrapposizioni tra le forze dell’ordine e gli agrari da una parte, folle di contadini dall’altra. Un anno particolarmente drammatico, in tal senso, a parte il 1948 (che lo fu per ragioni, come si è visto, soprattutto politiche), fu il 1949, che portò al rinnovarsi di tragici scontri, con morti e feriti in più luoghi del Mezzogiorno, quando, soltanto da un anno, Guanti dirigeva la Camera del Lavoro. Fu un momento decisivo e risolutivo. E tale lo si volle da tutte le forze in campo. Nel Comitato regionale del PCI del 27 marzo 1949, tenutosi a Potenza sotto la presidenza di Amendola, si indicò ”nei sindacati e nei ‘Comitati per la terra’ le armi di lotta necessarie per condurre la battaglia della riforma agraria”. Di conseguenza, si invitavano tutte le organizzazioni “a dare il massimo impulso” a detti organismi. Solo qualche mese dopo, a ottobre, nel secondo Comitato regionale tenuto a Matera, lo stesso Amendola ordinò perentorio: ”Fate le assemblee regionali di popolo in ogni Comune”. Tutta la Lucania Basilicata, anzi tutto il Sud, insorgeva. Era – si disse – la nostra Resistenza, o comunque il risultato di un nuovo clima politico, sancito dalla nuova Costituzione, in cui, come scriveva Guanti, la libertà, provvidenzialmente, si coniugava con la giustizia.

Fu in questo contesto che, il 29 ottobre 1949, a Melissa, in provincia di Crotone, si ebbero i primi morti. Tre contadini vi lasciarono la vita, tutti giovani. Uno, anzi, Giovanni Zito, era un ragazzo di soli 15 anni. Appena due giorni dopo, il 31, a Isola Capo Rizzuto (CZ), in uno scontro con la polizia, cadeva Matteo Aceto; meno di un mese dopo, il 29 novembre 1949, a Torremaggiore, in provincia di Foggia, a seguito di altri scontri con la polizia, ci furono altri due morti. Uno di essi era il Segretario della Camera del Lavoro. Fu in risposta a tali eventi che, per il 3 e il 4 dicembre, si proclamarono le Assise per la rinascita del Mezzogiorno, da tenersi a Matera per la Lucania Basilicata, a Salerno per la Campania, a Crotone per la Calabria, a Taranto per la Puglia. Era la stretta finale. La situazione volse al tragico anche in provincia di Matera, quando, a Montescaglioso, come in altri Comuni della regione e della provincia, la lotta raggiunse il suo punto più caldo al grido di “terra non guerra” (e non, come in altri tempi, “O la terra o la guerra”). Tutto accadde la mattina del 14 dicembre, quando, nella piazza di Montescaglioso, a seguito di arresti condotti nella notte dai carabinieri, ci fu una spontanea sollevazione di popolo, che portò al ferimento di Giuseppe Novello, morto tre giorni dopo, il 17, nell’ospedale di Matera. Un altro ferito, Michele Oliva, per fortuna, sopravvisse. Fu anche a seguito di tanti morti, e in un clima, ormai, di grande preoccupazione per la tenuta della democrazia nel Paese, che si varò, finalmente, la legge di riforma agraria n. 841 del 21 ottobre 1950, ancorché fosse uno “stralcio” di riforma agraria o, come si disse sarcasticamente, “straccio” di riforma agraria. Nella provincia di Matera, quasi premio a tanto impegno, si ebbe l’esproprio di 42.728 ettari di terreno, contro i 17.080 del Potentino.

Non pertanto cessavano le lotte, anche se meno intense e meno generalizzate. Nonostante la Riforma Agraria, infatti, il disagio delle masse contadine, soprattutto meridionali, era ancora grande, perché ancor più drammatici, forse, si facevano i problemi del lavoro a fronte di una economia e di una società che cambiava creando nuovi bisogni. Non per nulla, del resto, poco dopo, sarebbe cominciato il grande esodo migratorio verso il Nord d’Italia e verso il Centro d’Europa. Sta di fatto che, dopo il traumatico assassinio del sindacalista Salvatore Carnevale in Sicilia, nel maggio del 1955, per cui Carlo Levi avrebbe scritto Le parole sono pietre, nell’ anno successivo, cioè nel 1956, l’anno della grande neve, a Venosa, si registrò altro scontro con la polizia, con morte del bracciante Rocco Girasole. Nello stesso anno, numerosi arresti avvenivano tra i manifestanti di Rotondella, Grottole e Matera, che altro non chiedevano se non “pane e lavoro”.

Se si è voluto, per sommi capi, ripercorrere alcuni momenti di quei dieci anni di lotta tra il 1946 e il 1956, è stato non perché gli stessi non siano conosciuti, né per vanità o esibizione di conoscenze, ma solo per sottolineare il ruolo e la responsabilità che ricadevano sulle spalle di un dirigente provinciale della Federterra e della Camera del Lavoro, quale proprio in quei dieci anni fu Guanti. In tutti quegli anni, peraltro, egli dovette muoversi nel triplice ruolo di Segretario della Camera del Lavoro, esponente della segreteria del Partito Comunista e uomo delle Istituzioni, sempre in corsa per le varie elezioni comunali e provinciali.

Era stato presente a Pozzuoli, nel 1947, alla citata Assise per il Mezzogiorno, ove lesse una lunga relazione sulle condizioni abitative e igienico-sanitarie di Matera, con particolare riferimento ai Sassi, che non andavano guardati – disse – “con la superficiale retorica del turista, dall’alto della città”, ma visitati al loro interno, per verificare come si trattasse di “case trogloditiche, prive di luce, di acqua corrente e di latrine”. Nel 1948, candidato a Sindaco per la città di Matera, al tempo della nostra fanciullezza, girava per i Sassi, entrava nelle case buie e fetide dei contadini, per tenervi i cosiddetti “caseggiati” e spiegare le ragioni del suo partito e di un mondo nuovo. Per meglio farsi capire, anzi solo per farsi capire, teneva le sue conversazioni in dialetto, così come in dialetto teneva i suoi comizi di vicinato e di rione. Ancora in dialetto, in quei mesi, un geniale cantastorie contadino, Giuseppe Miriello, inventava una canzone che, imparata a memoria anche da noi ragazzi e modulata su un canto popolare, a volerla tradurre in brutto italiano, recitava così: “Gli zappatori si son guastati di testa: / sindaco Guanti vogliono fare. // Guanti il sindaco farà / Padula le tasse pagherà”. E’ inutile dire che Padula, il sindaco Giovanni Padula – cui Matera avrebbe poi dedicato una strada – era, in quell’occasione, l’avversario da battere.

Ma l’impegno più gravoso, come si è lasciato intendere, venne a Guanti dalla funzione di Segretario Provinciale della Camera del Lavoro, come, del resto, in precedenza, da quella di Segretario della Federterra. Era difficile mantenere la fermezza della lotta e contenerla entro i limiti della tolleranza e della legalità, dovendosi, nello stesso tempo, trattare con le masse dei lavoratori in lotta e con la polizia, il prefetto e i carabinieri. Guanti seppe farlo. E torna a suo merito. Il 17 dicembre 1949, appena dopo l’episodio di Montescaglioso, era corso in ospedale da Novello moribondo, che lo invitò a non desistere. Poche ore dopo, era seduto con altri responsabili sindacali, e sotto la presidenza del Capo Ispettorato dell’Agricoltura, a trattare la costituzione di una commissione per l’assegnazione delle terre ai contadini. Pur nell’acceso clima di quelle settimane, il giorno 6 novembre 1949 era a Pisticci, a commemorare il 32° anniversario della rivoluzione russa. Scotellaro lo faceva nel suo paese, a Tricarico; Bianco e Massenzio a Matera..

Nel 1951 era stato lui a chiedere alla Questura, con tutte le regole del caso, l’autorizzazione ad affiggere un pubblico manifesto “per la pace e la patria”. La Questura inopinatamente gliela negò; ma non se ne fece nulla nell’immediato. Arrivò, invece, una vibrata protesta con interrogazione dell’on. Michele Bianco al Sottosegretario del tempo, al quale si chiese causticamente: “Ma, insomma, Ella è contro la patria?”. Anche quella volta, il problema era stato portato sul terreno istituzionale.

Nel 1956, in occasione delle manifestazioni di Matera, fu scagionato da ogni colpa, perché, come riconosceva la stessa Questura, pur Segretario Provinciale della Camera del Lavoro, aveva imposto ai manifestanti di sciogliere l’assembramento e tornare a casa. In occasione di un Congresso provinciale per la Costituente della terra, Guanti inviava, come delegato della segreteria comunista, una composta circolare a tutte le sezioni di partito, dando disposizioni per la compilazione di un modello, quasi fosse un freddo burocrate.

Nello stesso 1956, cessate quasi del tutto le lotte contadine, e mentre si avviava un’altra rivoluzione, questa volta in negativo, segnata dalla grande emigrazione, Guanti fu candidato al Consiglio provinciale, che lo elesse alla carica di Presidente. Cominciò così la sua esperienza di amministratore, mai disgiunta da quello di membro della segreteria provinciale del partito. In quella carica molti avversari cercavano, per dirla con Dante, di verificarne la “nobilitate”. La prova fu egregiamente superata, perché gli anni della presidenza Guanti sono ancora oggi ricordati per il grande spirito di servizio e per il senso di larga disponibilità con cui si mosse nei confronti dei dipendenti e degli stessi avversari politici. Ancora oggi c’è chi sottolinea la puntualità con cui, ogni mattina, quasi semplice impiegato, era al tavolo di lavoro (e non della Presidenza), ove rimaneva fino alla chiusura degli uffici.

Dei numerosi provvedimenti della sua gestione basterà fare solo qualche cenno, con particolare riferimento a quegli atti, per dir così, più qualificanti e qualificati, che meglio si armonizzavano con la sua collocazione politica. Si ricorderanno, perciò, i provvedimenti a favore del personale, con garanzie per la stabilità del lavoro e con ampliamento della pianta organica. Emblematica, sul piano sociale, fu l’istituzione di borse di studio per studenti di ogni grado, purché bisognosi e meritevoli. E poiché mi si offre l’occasione per farlo, mi piace ricordare che io stesso ne beneficiai. Utilizzai la somma vinta per comperare il mio primo vocabolario d’italiano – il Fernando Palazzi -, e per comperare, per la famiglia, la prima radio – un grosso Vega con il famoso occhio magico -, da cui i contadini del vicinato ogni sera venivano ad ascoltare Radio-Praga e Radio-Tirana. Né si deve dimenticare la istituzione di scuole, che arricchirono la cultura della provincia e ampliarono le possibilità di studio per i giovani di paese. Si pensi alla realizzazione dell’Istituto Tecnico Agrario di Matera e Marconia, alla creazione del Liceo Scientifico di Matera, all’avvio dei lavori per la costruzione dell’Istituto Tecnico per Geometri (ancora a Matera), all’acquisto del palazzo del defunto duca Malvinni Malvezzi e alla destinazione di 30 ettari di terreno, che, acquistati in contrada Rondinelle, furono assegnati all’Istituto Tecnico Agrario. Si pensi, ancora, all’acquisto del resto della masseria Rondinelle, destinata allo stesso Istituto Tecnico Agrario.

Sul piano strettamente sociale, considerato il momento, meritano di essere menzionati 22 cantieri di lavoro aperti in quasi tutti i Comuni della Provincia, che servirono ad alleggerire il disagio della disoccupazione bracciantile; numerosi interventi si registrarono nel settore dell’igiene e sanità, con particolare riferimento alle categorie di alienati, ciechi, illegittimi e sordomuti. Si omettono, naturalmente, le centinaia e centinaia di provvedimenti destinati al miglioramento della situazione viaria.

Nel 1963 Guanti veniva eletto al Senato della Repubblica, ove sarebbe rimasto per due legislature, cioè fino al 1972. Membro della Commissione Poste e Telecomunicazioni, della Commissione Sanità e della Commissione Finanze, fu anche membro di una Commissione d’inchiesta sulla criminalità in Sardegna e membro della Commissione speciale per l’esame del disegno di legge “Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno”. I suoi numerosi interventi, tradottisi in proposte di legge, interrogazioni, interpellanze e dichiarazioni di voto, ebbero sempre come oggetto prevalente la sua città, la sua provincia e la sua regione, con attenzione assidua ai problemi del bisogno, del lavoro e della salute. “La salute – dichiarò nel 1970, in sede di bilancio – è il primo bene da difendere, tutelare, garantire e non vi è moneta che possa pagare questo bene prezioso”.

Si inquadrano in questo orizzonte i suoi insistenti interventi per il completamento del risanamento dei Sassi, per i crolli nel Sasso Barisano e Caveoso, per un nuovo sportello postale a Matera, per le frane e il trasferimento di Craco, per gli smottamenti a Pisticci e per la istituzione delle USL, motivata con la richiesta che, considerata l’arretratezza del Sud anche in materia di salute, “gli interventi sanitari nei tre settori della prevenzione, della cura e della riabilitazione devono essere ugualmente assicurati in tutto il territorio nazionale”. Particolare attenzione, nell’ambito della salute, rivolse sempre ai minorati psichici, agli afflitti da problemi psichiatrici, agli invalidi, all’infanzia e agli anziani, cioè alle fasce dei più deboli.

Non mancarono, tuttavia, interventi di altro genere, come quelli per un porto a Metaponto, per una strada a scorrimento veloce tra Matera e Ferrandina, per l’utilizzazione del metano innanzitutto in regione, per la ferrovia Bari-Matera-Metaponto, per l’autostrada Foggia-Matera-Cosenza … Su un piano più generale e su problemi nazionali, notevoli furono i suoi interventi per la difesa del suolo, per il riconoscimento ai maestri elementari di tutt’Italia e discendenti dei diritti pensionistici acquisiti prima del 1958, per la istituzione delle Regioni…

Si arrivava così al 1972, quando, cessato il mandato parlamentare, tornava alla vita di partito, mai disgiunta dall’impegno istituzionale locale, per cui sedette contemporaneamente in Consiglio comunale dal 1969 al 1975 e in quello provinciale dal 1976 al 1980, in anni in cui, non esistendo l’istituto del vanesio premierato, si poteva passare tranquillamente, e umilmente, dalla sedia della Presidenza al nudo banco di semplice consigliere. In Consiglio comunale, appunto, fu presente quale semplice consigliere; in Consiglio provinciale, invece, saliva per la seconda volta alla carica di Presidente, quasi a rinverdire l’esaltante esperienza degli anni 1956-60.

Erano, quelli, gli anni della contestazione giovanile, che, pur tra molti eccessi, comportarono anche coraggiose innovazioni e interessanti quanto azzardate sperimentazioni, che potevano finire in rovinosi fallimenti. E’ quasi inutile dire che, per il suo carattere volitivo e pragmatico, Guanti fu subito al passo con i tempi e all’altezza della situazione nei settori più diversi, ma soprattutto in quelli che interessavano il mondo dei giovani e la politica sociale, e cioè la disoccupazione giovanile, la cooperazione e, al solito, l’istruzione, l’assistenza, l’igiene e la sanità. Furono stabiliti organici rapporti con il Centro di Iniziativa per lo Sviluppo della Cooperazione e della Occupazione Giovanile. Furono impegnati 150 giovani nel settore dell’agricoltura, per un totale di 14 cooperative; 50 giovani lavorarono nel settore dell’artigianato per un totale di 6 cooperative; 3 cooperative e 60 giovani furono occupati nel settore della produzione e lavoro. Altri 215 giovani curarono l’ assistenza agli anziani, per un totale di 18 cooperative, mentre 56 giovani, appartenenti a 14 cooperative, si impegnarono nella assistenza agli handicappati; 36 giovani, infine, appartenenti a 6 cooperative, ebbero cura dei dimessi dagli ospedali psichiatrici. Quanto a quest’ultimo settore, la Provincia di Matera salì all’onore delle cronache per essere stata tra le prime, se non la prima, a far proprie e attuare le nuove teorie del prof. Franco Basaglia, dal quale si ebbe il plauso pubblico in un convegno tenuto a Maratea, nel 1980: “Nell’Italia meridionale – disse Franco Basaglia – la problematica psichiatrica prevalentemente è privata. Però abbiamo sentito delle voci che contraddicono questa verità; abbiamo sentito delle province dove si fanno delle cose; ad esempio, Matera ci ha meravigliato, perché non si conosceva questa realtà così esplosiva dal punto di vista dell’applicazione della legge e della presa in carico del disagio psichico. E Matera è nel meridione”.

Quanto ancora all’istruzione, si ampliarono l’Istituto Tecnico Commerciale di Tursi e l’Istituto Tecnico Agrario di Marconia; si progettò l’ampliamento dell’Istituto Tecnico Commerciale di Matera e fu avviata la costruzione dell’Istituto Tecnico Industriale di Matera e del Liceo Scientifico di Policoro e Bernalda; furono anche avviate le intese con il Comune di Matera per la costruzione di una nuova biblioteca, fino a suggerire uno scambio tra il palazzo del vecchio ospedale di piazza san Giovanni (proprietà della Provincia) e il palazzo dell’Annunziata, di proprietà del Comune (dove poi, effettivamente, la stessa fu ubicata).

Quando terminò l’esperienza di amministratore provinciale, non per questo cessò l’ impegno di Guanti per Matera e la sua provincia. Ricoprì infatti l’incarico di consigliere dell’Ente Autonomo dell’Acquedotto Pugliese tra 1979 e il 1987, e, nello stesso Ente, la carica di vicepresidente dal 7 giugno 1986 al 30 gennaio 1987. Dal 1981 al 1983 fu vice presidente del consorzio turistico “Magna Grecia” e, dal 1990 al 1995, consigliere delegato della Banca d’Italia, succursale di Matera.

Giungeva così alla soglia degli ottant’anni, senza aver mai sprecato, sembra di poter dire, un solo anno, un solo mese o un solo giorno della sua vita, sempre intesa al futuro di rinascita e di riscatto della sua gente. Decideva allora, pur ancora pieno di energie, di dare un altro senso alla sua esistenza, volgendosi a guardare il mondo attraverso i giornali, i libri, la musica, beandosi dei colloqui con amici di tutti i ceti, soprattutto popolari, la mattina presto. E’ stato un nuovo modo di essere presente e far politica. Né ha perso il buonumore, che è segno di fiducia nei tempi nuovi, che riesce a trasmettere ai suoi interlocutori ed è prima condizione per far politica. Delle vicende e delle contraddizioni del nostro tempo, significativamente, egli ride, non sorride. Ad ogni buon conto, da uno scaffale, su cui sono allineate molte opere di filosofi, ne trae ogni giorno qualcuna. Con quei grandi dialoga, riempendo molte ore della giornata.

Michele Guanti compie oggi novant’anni. A chi gliene augura cento, assicura che quel giorno ci sarà. Il problema riguarda solo i suoi interlocutori. Quanto a noi, che di Guanti siamo più giovani e siamo della generazione successiva, se, come scrissero Cicerone e Seneca, massimo conforto della vecchiaia è la consapevolezza di aver fatto sempre il proprio dovere e aver ben meritato, vogliamo dirgli, con tutta sincerità, che è nostra convinzione che, senza di lui, e senza gli uomini che come lui si batterono per un mondo nuovo, l’Italia oggi sarebbe del tutto diversa, cioè meno giusta, meno libera e meno progredita. Tutti avremmo, insomma, una vita diversa, cioè più difficile. Perciò, nel fargli gli auguri, vogliamo anche dirgli: “Grazie, Michele”. La nostra gratitudine – siamo convinti – lo aiuterà a raggiungere i cento anni.

Michele Guanti è morto il 29 marzo 2013.