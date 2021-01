Su quella tastiera del vecchio Kirov, di fabbricazione russa, ci hanno suonato dilettanti e anche tanti professionisti, che hanno approfittato del pianoforte collocato per Matera 2019 dall’Associazione italiana per la Promozione della Festa della musica (Aipfm) nella parte coperta del belvedere ”Guerricchio”. Note diffuse nei Sassi e in piazza Vittorio Veneto, che hanno deliziato appassionati e visitatori pronti a riconoscere questa o quella esecuzione da Chopin a Beethoveen, da James Last a Keith Emerson. Tutti seduti a uno sgabello che, vandali o imbecilli, poco conta hanno sfondato. Il piano è ancora lì con le tastiere che andrebbero regolate. Ci piacerebbe, come ci hanno segnalato in tanti, che si provvedesse ad ”accomodarlo” anzi ad ”accordarlo”. Ci uniamo all’appello perchè si provveda. Cittadini, musicisti, artigiani facciamo vibrare la nota giusta per riparare quel pianoforte. Ma si pensi anche alla sua tutela. Anche se a tanti piacerebbe suonare al chiaro di luna…



Il CARTELLO SUL PIANO

“Una vita senza musica è come un corpo senz’anima” (Marco Tullio Cicerone)

Grazie al Comune di questa bellissima città, sono uscito dalla mia stanza e godo questo spettacolo meraviglioso perchè mi hanno sistemato benissimo nella piazza centrale e proprio di fronte ai Sassi.

Me ne sto tranquillo perchè so che tutti mi rispetteranno: non per vantarmi ma so che faccio simpatia e incanto tutti ogni qualvolta che le dita cominciano a solleticarmi.

Chi è il prossimo che vuole farmi ridere…?