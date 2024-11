Una matita in Natura e fiorirà tra i ragazzi la creatività

Uno strumento naturale, la matita, fatto di legno e grafite per disegnare, creare, scrivere, stimolare fantasia, creatività e a comunicare con gli altri, mettendo da parte quella dimensione alienante fatta di telefonini, smartphone e di social. Utili per quanto si vuole, ma senza esagerare. Ed è qui il punto… Da qui l’invito a tornare alla natura, a essere naturali, come suggerisce l’associazione Link di Altamura con quel progetto di Agorateca che stimola i cinque sensi e favorisce apprendimento, attraverso la lettura e la socializzazione. E il corso che sta per iniziare è l’occasione per farlo.

Una Matita in Natura: aperte le iscrizioni per partecipare al nuovo progetto di outdoor education dell’Agorateca.



IL COMUNICATO STAMPA

Parte Una Matita in Natura, un nuovo progetto di outdoor education dell’associazione Link A.P.S. in Agorateca – Biblioteca di Comunità, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il progetto nasce per rimettere in connessione i bambini e gli adolescenti della città di Altamura con la natura, legame compromesso dall’eccessivo utilizzo dei dispositivi tecnologici e dall’isolamento vissuto nel periodo pandemico e post pandemico. L’associazione Link, da sempre attenta ai temi ambientali ed educativi, propone la sperimentazione di un nuovo paradigma educativo basato sul contatto diretto tra essere umano e natura attraverso la creatività e la fantasia. Il progetto si articola in laboratori multidisciplinari divisi in tre macro azioni, con attività pratiche di giardinaggio e agricoltura, letture di libri ad alta voce, laboratori di scrittura creativa, collettiva e autobiografica, registrazione di podcast.

Le tre macro azioni sono:

● A. 1- La natura si RacconTER(R)À: Introduzione agli elementi naturali: scoperta delle piante, della terra, dei cicli naturali e regole basilari di rispetto ambientale.

● A. 2 – La natura capovolta sa di arte. Osservare la natura attraverso l’arte, affinché possa essere percepita come inesauribile fonte di ispirazione e di risorse (anche) immateriali.

● A. 3 – Storie che risuonano. Alla scrittura, alla lettura e ai laboratori outdoor si aggiunge un percorso più lungo e articolato finalizzato alla produzione dell’audio-fiction dedicato al progetto.

Una Matita in Natura vuole, attraverso il suo percorso, educare bambin* e ragazz* coinvolti nell’adottare comportamenti virtuosi, più rispettosi dell’ambiente, della natura e degli esseri viventi. Il percorso creativo di educazione ambientale, permetterà di far crescere la loro autonomia e il senso critico in una dinamica collaborativa, paritaria, solidaristica.

Anche in questo caso i libri della biblioteca e la lettura ad alta voce, l’arte e la creatività saranno uno stimolo per sollecitare la curiosità verso il mondo esterno e non virtuale. Infine, vi sono diverse attività in cui i partecipanti lavoreranno insieme ai propri genitori ed educatori. Ciò permetterà alla componente adulta di sviluppare e/o rafforzare le proprie capacità d’ascolto e il riconoscimento dei punti di vista dei più piccoli.

Il progetto è gratuito e ha la durata di 12 mesi, da settembre 2024 ad agosto 2025. Per partecipare è possibile candidare bambin* e ragazz* d’età compresa tra i 9 e gli 11 anni compilando il seguente Google Form: https://forms.gle/cnVHY3Jaaf2rUYNb8

I posti sono limitati ad un massimo di 30 partecipanti.