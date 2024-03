Una lirica per Donna Vincenza su quelle ‘Lastre di pietra’’

Come non ricordare donna Vincenza Castria, la bracciante di Montescaglioso, che fu d’esempio per tante e tanti nella lotta per il diritto alla terra, in una fase difficile e conflittuale del Paese, che procurò lutti in tante famiglie e in un Sud che con la nascita della Repubblica attendeva pane, progresso e giustizia? Lo facciamo alla vigilia dell’8 marzo con una lirica di Anna Donato Nobile, con una lirica, una canzone in versi, quasi un pianto- come scrive Giovanni Caserta- di chi tante volte a percorso con il cuore in gola lastre di pietra, senza voltarsi mai indietro. Lastre di pietra, in bianco e nero come le foto che ricordano la pasionaria Vincenza.

Otto marzo. Festa della donna

PER DONNA VINCENZA

Lirica di Anna Donata Nobile, omaggio-ricordo di Vincenza Castria (28 febbraio 1922- 4settembre 1999).

DONNA VINCENZA

Sulle lastre di pietra del corso

riecheggiano i passi ferrati,

le voci di un lontano e stanco corteo.

Erano braccianti,

erano affamati e sospesi,

erano in attesa.

Nel sole infuocato della sera,

facevano ritorno

dai freschi campi,

pronti ad accogliere

la semina che ancora tardò.

Giunsero presto le gelide giornate.

L’ostilità sdegnosa, nella caligine della notte,

frenò in un colpo assordante

il coraggioso tumulto.

Dalla collina scesero rivoli scarlatti.

Giunse l’alba.

Il vento sollevò il denso e bianco velo

e sparse ovunque dolore e rabbia.

Non ci furono più le voci del corteo.

Le avevano portato via

quel giovane soldato forestiero,

a lei tornato

a condividere speranze.

I giorni che avevano sognato insieme

non conobbero più

i colori e i profumi dei fiori

e le gioiose melodie dei canti

che si sarebbero scambiati.

Vestiva di nero adesso.

E ritornava l’assenza di un uomo.

E ritornava l’intensità del ricordo

della bambina stretta al padre,

in un desiderato abbraccio

sfumato in sicuro abbandono.

Nelle sue tenere mani,

in dono per la vita,

un piccolo garofano rosso

ed ora un bambino da crescere.

Entrava nell’incerto futuro

da madre sola.

Non avrebbe fallito,

attingendo all’alchimia delle cure

di cui aveva goduto.

La sua forza era sorta

in quella grande casa,

originata dalla donna

che più non l’abitava,

maestra di tanti,

che in lei accese

l’amore per gli altri

l’amore per il sapere,

la strada che rende liberi.

A lei fu grata per sempre.

Quella casa,

dove tutto era accaduto,

non poté più accoglierle.

E la donna dedita ai lavori

e la sua piccola bambina,

destinata maestra,

tornarono

alla stanza del basso,

con lo sguardo sulla vallata

dagli ampi orizzonti.

Per sopravvivere,

accanto alla mamma

imparò duri mestieri.

L’incanto della campagna

e le pagine di un libro

addolcivano la fatica.

Una costellazione di donne diverse,

straordinariamente pronte

a strappare mitezza

ad una vita arcigna,

le aveva instillato

il germe dell’emancipazione.

Forte si fece sentire,

la benevola e riflessiva

giovane donna,

rimasta sola.

Urlò mestamente

l’urgenza del cambiamento

per la comunità intera.

Incontrò donne e uomini importanti,

senza averne timore.

Sbalordiva la sua sicurezza,

mentre invocava il diritto di tutti

al lavoro,

ad una vita dignitosa.

La cortina dei ruoli,

minata dal suo essere,

cominciava a vacillare.

La giovane donna

continuava incrollabile,

spinta com’era

dal valore di grandi ideali.

Solo l’azione di eroi e di eroine,

il loro coraggio fino al sacrificio

può cambiare le sorti di una terra

e della sua gente.

Le donne del mio paese provarono

a lottare per un campo soverchio

e furono private finanche della libertà.

I figli restarono soli,

in treno giunsero al Nord.

E fu il tempo della militanza condivisa

col nuovo compagno di vita.

Con lui il futuro incerto

prese le forme

di una quotidianità serena

sempre combattiva

per la giustizia sociale,

per il bene comune,

per l’uguaglianza.

Stupiva l’originalità e la bellezza

di quella coppia,

al pari protagonisti

dei fatti per un futuro migliore.

Se la Storia cancella le storie,

il vomere delle tracce

riporta alla luce

le vicende che furono l’aire dell’avvenire, restituisce loro tempo e spazio

e le fa parlare.

Come fiore di ginestra,

nel prosciugato tempo

del nostro stagnante

e aggrovigliato smarrimento,

abbevera la poesia

delle sue memorie

e porta moniti.

Ritorna attuale e innovatrice

nelle sequenze in bianco e nero

di una storica intervista

per sempre lei, donna del Sud,

lei, donna Vincenza.

Anna Donata Nobile

Aggiunge Anna Donata Nobile:

” È stata la bellezza delle parole usate abilmente per comunicare la drammaticità delle sue emozioni, le parole libere nel narrare la propria vita e la dolcezza del tono pacato e determinato della voce nell’intervista a far nascere in me il bisogno di scoprire a chi fosse appartenuta questa VOCE FUORI DAL CORO.”