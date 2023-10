Una foto come una sinfonia nello ”spartito” di Antonello

La foto di un concerto, nel fitto cartellone dell’orchestra sinfonica di Matera, e una riflessione che l’amico e fotografo Antonello Di Gennaro ha fatto girare e postato, per quanti hanno apprezzato anche quello che ha scritto, in una giornata che ha fatto vibrare le corde per gli affetti più cari. ” Quante volte -ha scritto Antonella- fissiamo nella nostra mente un’immagine e un brano? La fotografia musicale sta agli occhi come la memoria olfattiva al naso. Talvolta una fotografica è così indelebile da lasciare il segno della memoria”

www.antonellodigennaro.com e www.orchestrasinfonicamatera.it