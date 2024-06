Una APP per vivere e conoscere i claustri di Altamura

Se non sapete di cosa si tratta, ma i turisti hanno imparato a conoscerli, e allora non vi resta che addentrarvi nel cuore antico di Altamura, tinto di bianco, come è nei centri piccoli e grandi del Mediterraneo e apprezzare silenzio, ordine, sinuosità di quelle piccole piazzette- all’apparenza chiuse- che sono i claustri. Luoghi dove si affacciano abitazioni, locali per i diversi e che sono luogo di ritrovo o di passaggio di una comunità e di una economia del passato, ma incentrato alla sostenibilità. La dimensione è questa e va vissuta nella realtà, passeggiandoci, vivendoci o assistendo a un evento culturale. E un contributo a saperne di più viene da una APPlicazione, che integrerà con dati e altro ancora tutto quanto c’è da sapere sui claustri. E le sorprese sono tante: tra storia, arte e architettura che vi faranno attraversare anche un arco a mezza misura d’uomo…o una stradina,interdetta alle taglie extralarge. Tutte situazioni che si vivono muovendosi a piedi, naturalmente. Il 28 giugno la presentazione del progetto ‘’ Claustri altamurani interattivi’’



Nota stampa – Annuncio evento

Presentazione del progetto “Claustri altamurani interattivi” (28 giugno)

I claustri del centro storico di Altamura ancora più attrattivi grazie all’innovazione tecnologica.

Il 28 giugno 2024, alle ore 18.30, nella Sala Consiliare di Altamura, verrà presentato il progetto “Claustri Altamurani innovativi”, un progetto di cui è capofila Altanet in partenariato con Archè APS, GianoStudio, CaIRa (Cara Altamura io ti voglio raccontare) e ABMC – Archivio Biblioteca Museo Civico. L’iniziativa è finanziata con i fondi europei Next generation per il tramite del bando TOCC del Ministero della Cultura.

Il progetto punta alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali con l’applicazione della tecnologia, con cui si può offrire un’esperienza immersiva al fruitore (sia il visitatore che il cittadino) che può accedere a vari contenuti informativi, attraverso una “app” appositamente creata. Non solo contenuti testuali. I caratteristici luoghi del centro storico, infatti, vengono raccontati sia da attori, con “storytelling” animati sulla quotidianità, su leggende e modi di dire, che dalla guida virtuale appositamente creata.





Altra caratteristica e peculiarità del progetto sta nel fatto che la fruizione dei contenuti è consentita solo recandosi fisicamente nell’area di interesse, quindi non si parla di visita virtuale ma di aumento dell’esperienza sul posto. E qui risiede l’altra innovazione: l’app non si limita ad una fruizione da remoto, anzi diventa uno strumento di accompagnamento al turista oppure al cittadino che può diventare “turista a casa propria”.

Nel convegno del 28 giugno sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Vitantonio Petronella e dell’assessora alla cultura Angela Miglionico e intervengono Nicola Plantamura, amministratore di Altanet; Mariella Forte, presidente dell’associazione Arché; Piero Tubito, vice presidente dell’associazione Cara Altamura; Carlo Martino, presidente Confapi Puglia; Angelo Condorelli, direttore marketing Esprimo srl. Coordina il giornalista Onofrio Bruno.

In allegato il logo e una vista dall’alto di Altamura (foto Moramarco – Giano Studio).