Lo avevamo annunciato ieri con un servizio di presentazione sul treno d’epoca delle Ferrovie dello Stato che i, domenica 31 OTTOBRE , avrebbe toccato in Sicilia i luoghi di due grandi scrittori. E avevamo auspicato che anche in Basilicata, pur in contesti, e tratte ferroviarie a scartamento diverso, si potesse fare altrettanto. Attendiamo segnali. Anche il Murgia Express delle FaL, per cominciare, va bene. Per ora abbiamo il resoconto di viaggio nell’isola.

”In questi minuti – fa sapere una nota dell’ufficio stampa dell’archeoclub Italia- con un treno storico, meravigliose carrozze degli anni ’30 e ’50, si stanno attraversando i luoghi di Pirandello e Camilleri! Il treno è partito da Palermo Centrale con numerose tappe fino ed è giunto pochi minuti fa a Porto Empedocle dove i 250 escursionisti stanno visitando l’impianto che conserva numerosi reperti di archeologia industriale e ferroviaria”. Ed un segno di ripresa nel solco della cultura e delle radici del territorio per ricominciare dopo le calamità, le disgrazie e i lutti di questi giorni. E la cronaca del viaggio è ricca di suggestioni, quando si parla dei romanzi di Luigi Pirandello e di Andrea Camilleri.



LA NOTA SUL VIAGGIO DEL TRENO D’EPOCA SUI LUOGHI DI DUE GRANDI SCRITTORI

“Stiamo attraversando i luoghi di Andrea Camilleri -prosegue la nota.Si chiama “La strage dimenticata” il primo romanzo di un’allora giovane Andrea Camilleri e stiamo attraversando proprio i luoghi del romanzo. Il Treno Storico è partito questa mattina da Palermo Centrale.

Si tratta di un treno storico con meravigliose carrozze degli anni ’30 e ’50 e locomotiva elettrica in livrea d’epoca. Stiamo attraversando i luoghi raccontati da Andrea Camilleri nei suoi libri dedicati al mitico Commissario Montalbano come: Montelusa, Vigàta e tutte le altre località fino a Porto Empedocle dove tra pochi minuti vedremo la chiesa di Santa Croce legata ai fatti storici narrati nel primo romanzo storico del nostro maestro Andrea Camilleri: “La strage dimenticata”. Un grande e bellissimo evento organizzato dalle associazioni Ferrovie Kaos di Porto Empedocle e TrenoDoc di Palermo con la collaborazione di Archeoclub d’Italia. Grazie al Treno Storico la grande opportunità di attraversare l’entroterra della Sicilia, toccando tutte le stazioni ed anche Agrigento Bassa dove origina la Ferrovia turistica dei Templi”. Lo ha affermato Angela Roberto, Presidente di Archeoclub D’Italia sede di Agrigento.Nei vicoli e nei luoghi del primo romanzo di Camilleri!”



Ma il viaggio non è ancora finito perchè ” nel pomeriggio dalle ore 14 e 30 -prosegue la nota’ ha avuto inizio una passeggiata letteraria con guide e studiosi del luogo che stanno narrando fatti e avvenimenti storici di Porto Empedocle tra i vicoli che hanno segnato l’infanzia e la gioventù di Luigi Pirandello e Andrea Camilleri. Il percorso si concluderà con l’evento nazionale Archeoclub intitolato” Chiese aperte”, giunto alla sua XXVII edizione. Sarà possibile visitare la graziosa Chiesa di Santa Croce, dedicata al culto della Madonna Addolorata, che sorge su una collina legata ai fatti storici dei moti del ’48 partiti da Palermo e giunti fino a Porto Empedocle dove, dentro la torre di Carlo V, furono trucidati i rivoltosi. Fatti raccontati nel primo romanzo storico di Andrea Camilleri dal titolo: La strage dimenticata”. Appassionati di Pirandello e Camilleri, in carrozza!