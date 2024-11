Un tuffo nella “Cascinarte” e si apre un mondo

E’ vero. Capelli e barba si sono imbiancati e Francesco Cascino continua a mettere la testa a posto. Anzi, in tanti posti… da esplorare, che non vi immaginereste mai frequentasse con una creatività spinta, che raggiunge la tacca dell’equilibrio quando tutte le energie e le scansioni dei cinque sensi mettono insieme comfort, funzionalità, colore e relazioni sempre in itinere. E così è nata Art Thinking Project (letteralmente un Pensiero di progetto artistico) per tutti i luoghi di comunità, dove uomo, donna trovano la loro dimensione per vivere, esprimersi, lavorare, sognare, creare. Così abbiamo sfogliato un pdf, non caricabile per motivi tecnici sul nostro blog, e dato un’occhiata alla “sfavillante’’ pagina social di Francesco https://www.francescocascino.com/ che è un viaggio a 360 gradi o meglio nella dimensione della ‘’Cascinarte’ perché unica e di un personaggio dell’arte (termine riduttivo) davvero unico. Non sta mai fermo e si vede. “Questa creatura, che nasce da 20 anni esatti di progetti ibridi ed evolutivi con arte e impresa o istituzioni- dice Francesco , Co-Founder, President, Art Director di Art Thinking project – oggi si prefigge anche l’obiettivo di creare nuova letteratura sul tema, nuove best practices e nuovi modelli da divulgare per migliorare la società e combattere la chiusura in categorie obsolete che sottraggono opportunità, soprattutto ai talenti migliori e ai più deboli. Per questo abbiamo messo al mondo un Comitato Tecnico Scientifico di alto profilo, Il Comitato Tecnico Scientifico (www.art-thinking-project.net) , perché chi si occupa di progettare si confronti ogni giorno con chi si occupa di elaborare e dare vita a nuove visioni, anche giuridiche e amministrative, dando vita a nuovi modi e nuovi mondi, sempre insieme agli artisti migliori”