Un Sogno… e disegnano la città i ragazzi dell’Artistico

Cubi colorati, biglietti con pensieri e storie,fogli di carta stessi su piazza Vittorio Veneto come fosse un grande foglio da disegno (per ornato o liscio poco importa) con una miriade di matite e pennarelli a tratteggiare figure, nuvole con testi, quasi fossero una tavola da fumetto per il festival del Disegno. Protagonisti i ragazzi del Liceo artistico ‘ Carlo Levi’ di Matera, che si sono cimentati sul tema ”Il sogno e la città”.Non sarebbe male per una edizione di primavera che quei sogni venissero impressi sui muri della città, soprattutto nelle periferie dall’identità anonima. Murales, pannelli, installazioni. Giriamo la proposta a docenti e allievi.