Un socialista a New York. Mamdani(un giorno, chissà) anche a Matera

Le provocazioni ci stanno eccome quando in città come New York vengono eletti primi cittadini di altro orientamento, non allineati e di tutt’altra esperienza, formazione, orientamento e obiettivi rispetto alla deriva autocratica e guerrafondaia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, autocandidatosi e sospinto per il prossimo premio Nobel per la pace. E allora la presentazione a Matera, sabato 31 gennaio, del libro Mamdani.Un socialista a New York” di Luciana Grosso, presso CasaFutura, è l’occasione per riflettere sui rischi che corrono le libertà democratiche nel mondo occidentale: dagli Stati Uniti un tempo baluardo della democrazia all’Europa ( https://giornalemio.it/cronaca/sulle-strade-di-minneapolis-the-boss-canta-e-ddenuncia-gli-eccidi-di-trump/ ) al nostro Paese, la cui Costituzione quest’anno compie 80 anni…Non dimentichiamolo.



IL COMUNICATO STAMPA

“Mamdani. Un socialista a New York” Presentazione del libro di Luciana Grosso a CasaFutura

Sabato 31 gennaio alle ore 19.00, CasaFutura ospiterà la presentazione del libro di Luciana Grosso “Mamdani. Un socialista a New York”, un incontro pubblico dedicato all’analisi di una delle esperienze politiche più interessanti del panorama progressista contemporaneo.

Il volume racconta l’ascesa politica di Mamdani e il contesto sociale e culturale che ha reso possibile la sua vittoria a New York, offrendo uno sguardo approfondito su una campagna capace di coniugare visione politica, radicamento territoriale e partecipazione attiva dal basso.

L’evento, alla presenza dell’autrice Luciana Grosso, sarà un’occasione di confronto sui temi centrali del libro: il rinnovamento della politica, il ruolo dei movimenti, la costruzione di consenso popolare e le nuove forme di partecipazione democratica.

Al centro del dibattito una domanda cruciale: la vittoria di Mamdani può rappresentare un modello da cui trarre insegnamento per le forze democratiche e progressiste? In particolare, si cercherà di comprendere se il metodo adottato — fondato sul coinvolgimento diretto delle comunità, sull’organizzazione dal basso e su una forte coerenza valoriale — possa essere un esempio replicabile anche in altri contesti politici.

L’incontro è aperto al pubblico e si rivolge a cittadine e cittadini, attivisti, studenti e a chiunque sia interessato a riflettere sulle prospettive future della politica progressista e sulle pratiche capaci di riavvicinare le persone alla partecipazione democratica.