Immagini in bianco e nero, quelle della società napoletana di Storia Patria, girateci con gli auguri pasquali da Pietro Andrisani, Maestro, Musicologo Montese, tre ”M” che contrassegnano il suo vario e corposo archivio della memoria italiana ed europea, a ricordarci che l’Umanità e il BelPaese hanno avuto a che fare con le epidemie. Come quelle di ”Spagnola” del secolo scorso, altro contesto, altro ceppo virale, che procurò decine di morti. Foto e spaccati di vita di ”lazzaretti” di memoria manzoniana e con presidi di sicurezza in linea con le disponibilità del tempo. Ma occorre ritrovare speranza, sorriso, fiducia e magari un pizzico di buonumore magari cantando ” La spagnola” scritta nel 1906 da Vincenzo Di Chiara e che ha avuto negli anni varie interpretazioni. Noi ricordiamo con affetto quella di Gina Lollobrigida, che ”naturalmente” aggiunse un forte tocco di sensualità a quel brano. Manca una incisione, aldilà di quelle scanzonate e in rima che circolano sui social, sul virus a corona (così ci piace indicarlo) marchiato covid 19. Incombenza che giriamo al Maestro Andrisani, edotto di teste coronate e di storie ‘virali’. Auguri agli amici napoletani che seguono quel accade nel Regno delle Due Sicilie del terzo millennio.