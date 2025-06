Un sacerdote e “Uno così…” Don Marcello a Matera

Mafia, legalità, illegalità, scie di sangue, collaborazione con la Giustizia e riflessioni su una coscienza con tanti macigni, che non possono essere sbriciolati né dal tempo e né dalla memoria da quanti non hanno dimenticato stragi e omicidi compiuti da Giovanni Brusca, del quale si è scritto e letto tanto. Ma che resta una figura emblematica della storia del BelPaese e dei rapporti tra Stato e Mafia e di quanto quest’ultima ne abbia compromesso spesso la stabilità, con la presenza quotidiana nella politica e negli affari. Un sacerdote come don Marcello Cozzi, persona senza peli sulla lingua, fondatore di Libera in Basilicata, e impegnato anche nella lotta all’usura, ne parlerà il 14 marzo alle 17.30 nella sala Carlo Levi di Palazzo Lanfranchi per la presentazione del libro ‘’Uno così …Giovanni Brusca’’. A segnalarlo l’avvocato Leonardo Pinto.

“Questione di grande attualità, tornata alla ribalta con la recente scarcerazione di Brusca- ha detto Pinto.Aspetto importante del pentimento è il collegamento con la giustizia riparativa prevista dalla riforma Cartabia’’. La presentazione è affidata a Filomena Cancellaro..