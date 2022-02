Premio libro d’arte, d’artista, fatto ad arte…e magari ”restaurato” ad arte. Perchè no? Potrebbe essere una valida idea per tornare a far splendere, ma in concreto, la biblioteca ” Tommaso Stigliani” le cui vicende – dopo l’accredito 2021 della somma mancante, da parte della Regione- sembrano finite nel dimenticatoio. Eppure c’è tanto da fare, anche perchè il ferro si batte quando è caldo e non quando si arriva con ” l’acqua alla gola” o come accadrà per il 2023 sotto la campagna elettorale. Sì un premio il libro ”restaurato” ad arte visto il patrimonio di cinquecentine, cartigli, pergamene e altro ancora che la biblioteca provinciale Stigliani ha nel suo patrimonio, che va manutenuto e valorizzato. Ma con progetti da cantierizzare e con l’apporto di quanti, nei giorni scorsi, dai cittadini agli Amici della Biblioteca, dai sindacati ai consiglieri regionali, si sono spesi per il suo rilancio in attesa che il legislatore rimuovi le contraddizioni della riforma Delrio e di un referendum abrogativo, che ha finito con lasciare le cose a metà. E lo spunto per un premio sul libro meglio restaurato ( in città abbiamo laboratori di Soprintendenze e un Istituto centrale preposti allo scopo) ci è venuto apprezzando in Municipio un ”quadro”, del quale ignoravamo l’esistenza. Si trova nella stanza dell’assessorato alla Cultura e ai Sassi, guidato da Tiziana D’Oppido, che l’ha tirato fuori dall’oblio. Fa riferimento all’ottava edizione del premio nazionale ” L.e.P De Luca” per il libro d’arte. Era il 7 luglio 1994. Quasi 30 anni fa. Non sarebbe male con la variazioni sul tema suggerita lavorare sul restauro o sui testi ”rispolverati”. Matera, architettura, arte, storia e rupestre. Provate a cercare in biblioteca e anche nella vostra. De Luca un nome legato alla storia della Città dei Sassi.