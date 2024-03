Un profumo di libertà nella mostra che Altamura dedica a Tommaso Fiore

C’è un mese buono, fino al 29 aprile, per visitare a Palazzo Baldassare di Altamura ( Bari) la mostra documentaria itinerante ” A lezione di Libertà. Tommaso Fiore, umanista e meridionalista, tra etica e politica, promossa dall’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (Ipsaic) in collaborazione con il Consiglio Regionale della Puglia e la sua biblioteca Teca del Mediterraneo. E’ l’ideale continuazione degli eventi per il cinquantennale dalla morte. Tocca a quanti ne hanno memoria, ma soprattutto ai giovani godere del profumo di libertà, di lotte meridionaliste e antifasciste, che hanno segnato opera e opere. L’invito del sindaco Vitantonio Petronella è tra questi. Tommaso Fiore, patrimonio ideale e culturale di tutto il Sud.



IL comunicato.

Ad Altamura la mostra didattica e documentaria su Tommaso Fiore.

A partire da oggi e sino al 29 aprile, ad Altamura, nel Palazzo Baldassarre in via Fratelli Baldassarre 1, è ospitata la mostra itinerante “A lezione di Libertà. Tommaso Fiore, umanista e meridionalista, tra etica e politica”, promossa dall’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (Ipsaic) in collaborazione con il Consiglio Regionale della Puglia e la sua biblioteca Teca del Mediterraneo. L’iniziativa, dedicata al meridionalista altamurano, è stata organizzata in occasione del 50° anniversario della scomparsa di Tommaso Fiore (1884-1973) ed è curata da Anna Gervasio (direttrice Ipsaic), Vito Antonio Leuzzi e Raffaele Pellegrino (presidente e vice presidente Ipsaic).

Il Comune di Altamura ospita la mostra didattico-documentaria, per rendere omaggio e per approfondire una delle figure più rilevanti della politica e del pensiero meridionalista.

Il sindaco Vitantonio Petronella rivolge l’invito alla cittadinanza, alle scuole e alle associazioni a cogliere questa importante opportunità di conoscenza e approfondimento sulla storia e su Tommaso Fiore. La mostra sarà fruibile negli orari di apertura del museo, dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Le scuole e gli enti culturali interessati alla visita della mostra potranno contattare l’Ipsaic al numero 080.402770 o scrivendo a antifascismo.biblioteca@consiglio.puglia.it; è possibile contattare anche Palazzo Baldassarre al numero 3402645147.

Brochure e altre informazioni sono consultabili sul portale, al seguente link:

https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/3183-al-palazzo-baldassarre-la-mostra-a-lezione-di-liberta-tommaso-fiore-umanista-e-meridionalista-tra-etica-e-politica

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, staff del Sindaco