Un Oceano di poesia sulle corde di ”Felix” Lionetti

E non potevamo che mutuare il suo nome italiano Felice Lucio Lionetti, in quello di Felix per segnare quell’atmosfera, mista a felicità, pace, sogno,di un brano di recente composizione che il chitarrista materano ha postato sulla sua pagina social. Note che si susseguono come le onde di un Oceano che bagno contìnenti diversi, fotografati dal drone, tra schiume e increspature che portano cuore e anima sulla nave di una musica che avvolge, avanza e si infrange sulle coste, dove qualcuno, qualcuna è pronto ad ascoltare, osservare, sognare. Un viaggio sulle corde della chitarra, che meriterebbero un testo. Invito girato a Felice, a un poeta, una poetessa, brasiliano, materano o a viaggiatori del mondo, che sanno apprezzare dalla prima nota chi sa ”sentire” con gli occhi dell’anima.