Un mese senza Pino. Ma il “confronto” continua

Ed è quella buona abitudine che Pino Siggillino, per tanti, APPeppino per la ”sezione” militante di via Ridola, ha lasciato a gli amici di lunga data, a quelli acquisiti con stima reciproca negli anni anche dopo ”acute analisi”, aspre critiche, dopo aver scosso la testa tra una sigaretta e l’altra sulle incoerenze di Tizio o Caio, o commentando amaramente che il partito (anche al plurale) ormai era partito per sempre…Una buona abitudine ripresa davanti al vicinato di casa, accanto alla compagna Antonella, che è stata con gli amici fino a tardi lunedì sera, a un mese dalla improvvisa dipartita di Pino. Quel 23 giugno della Matera degli appuntamenti di lotta, la marcia per la sanità dalla Provincia alla Asm, o delle date da ricordare come la visita al carro trionfale al rione Piccianello. Argomenti di peso diverso, ma che rientravano direttamente nell’impegno sociale e politico di Pino, che a Matera, ai Sassi e al parco rupestre voleva bene eccome, tanto da rodersi e non poco su un trentennale Unesco ampiamente tradito, tra aberrazioni progettuali, degrado, scarsa manutenzione, mediocrità e ipocrisia. La memoria, gli esempi,le buone pratiche e le lotte del passato ritornavano spesso nelle analisi e nel confronto. Aveva un desiderio nel cassetto, lui che si era battuto e non poco per la intitolazione del belvedere di via Duomo a Lello Giuralongo, e riguardava il ripristino del monumento a monsignor Antonio Di Macco, saltato durante le riprese del film King David . Ne avevamo parlato, il 13 giugno 2020, nel servizio https://giornalemio.it/cultura/mons-di-macco-tra-gli-ultimi-dei-sassi-nel-saggio-di-pino-siggillino/ citando un saggio che Pino aveva scritto per Energheia. Il sogno progetto di Pino è legato a quel Sant’Uomo e al monumento. Per gli amici un impegno a realizzarlo…