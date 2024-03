Un libro, una storia. Il Comune di Matera e la sua Avvocatura.

A raccontarla l’avvocato Enrica Onorati, in un lungo periodo che va dal 1968 al 2024. Ed è la persona giusta per farlo dopo tanti anni di ‘onorato” servizio (gioco di parole, ma ci sta) al Palazzo di via Aldo Moro dove ha avuto modo di lavorare con colleghi che l’hanno preceduta, sindaci, assessori, personale e, naturalmente, cittadini che per un motivo o per un altro hanno avuto modo a che fare con l’ufficio legale e con quanto di competenza di quella parte ”delicata” dell’Amministrazione comunale. L’avvocato Onorati ne ha viste passare tante di pratiche dal suo ufficio . A volte le cose sono state risolte dal buon senso, tra cittadini, imprese e Comune, per altre si sono dovuti affrontare vari gradi di giudizio con risultati diversi . E che, in alcuni casi, hanno richiesto anni, magari dopo passaggi in consiglio comunale. Quanti ricordi… E tanta parte di quella storia è nel libro di Enrica Onorati, che lo presenterà a Matera, sabato 16 marzo alle 16.30, presso l’Open Space dell’ Apt ,al pianterreno del Palazzo dell’Annunziata. A parlarne con l’autrice il giornalista Eugenio Montesano.

“Questo libro- riporta una nota di presentazione dell’evento- è il risultato di trentatrè anni di servizio presso il Comune di Matera.E’ una testimonianza, un racconto che vuole parlare dell’Amministrazione civica come di una realtà molto più complessa rispetto a quanto rappresentato comunemente. E’ un omaggio a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno lavorato nel Comune e per il Comune e il cui nome non va dimenticato. A tutte quelle persone che, giorno dopo giorno, hanno dato il loro contributo, piccolo o grande, perchè l’Amministrazione crescesse e Matera diventasse città. E questo perchè nella Storia vengono ricordati solo i generali, lasciando cadere nell’oblio i soldati semplici, ma sono questi che supportano o reggono lo sforzo bellico”



CENNI BIOGRAFICI DELL’AUTRICE

Enrica Onorati, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli ” Federico II”,nel 1980, si iscrive al Registro Praticanti e Procuratori dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Matera. Nel 1984 diventa Procuratore, Avvocato nel 1991 e Cassazionista nel 1997. Dopo dieci anni di libera professione, durante i quali ha svolto anche la funzione di Curatore Fallimentare e di vice pretore onorario del Mandamento di Tricarico, Grassano e Calciano, nel 1991 entra come avvocato dirigente nell’Amministrazione Civica di Matera.

NOTE

La foto di copertina è dell’Archivio Francesco Masciandaro

L’evento è patrocinato dall’Unione nazionale avvocati enti pubblici ( Unaep)

Il libro è stato stampato dall’azienda Centrostampa di Matera



L’avvocato Enrica Onorati al tavolo dei relatori del convegno ” Il contrasto alla corruzione tra interventi normativi e giudiziari”, svoltosi a Matera nella ex Mediateca del Palazzo dell’Annunziata il 7 novembre 2014.