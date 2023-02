Un libro sull’eroina delle lotte contadine

A cento anni dalla nascita l’eredità della cittadina montese Vincenza Castria conferma che passione per la politica, sacrifici e consapevolezza che la lotta va perseguita fino in fondo, anche a costo della vita, sono un patrimonio da trasmettere alle giovani generazioni. E il libro della Calice editori “Vincenza Castria: la rivelazione della politica. Lettere e interventi (1950-1989), con la prefazione di Susanna Camusso ex segretaria della Cgil e ora parlamentare del Pd, ne è una conferma. Non lo abbiamo ancora letto, ma a giudicare dall’impegno profuso da Rosa Maria Salvia, di Tommaso Russo e di Emilia Simonetti e Adriana Salvia della Libera università donne di Basilicata e dagli inediti dell’archivio privato della famiglia Novello- Candido, si tratta di un lavoro che merita riflessione. E questo soprattutto per quelle amnesie,ipocrisie, mediocrità che caratterizzano il dibattito, spesso virtuale, sulla disaffezione dalla politica e sulla mancanza di progettualità sui problemi di sempre come emigrazione, lavoro, sfruttamento, diritti. Vincenza Castria ha lasciato un metodo e una testimonianza di lotta…Se ne parlerà, in occasione della presentazione del libro, fissato per il 28 febbraio a Montescaglioso.



COMUNICATO STAMPA

Presentazione del libro Vincenza Castria_Montescaglioso, 28 febbraio 2023.

In occasione del Centenario della nascita di Vincenza Castria (1922-2022), la Fondazione Basilicata Futuro, con il supporto della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali del Ministero della Cultura e la collaborazione della Calice Editori, ha inteso promuovere la pubblicazione del volume Vincenza Castria: la rivelazione della politica. Lettere e interventi (1950-1989), con la prefazione di Susanna Camusso.

Il libro, attraverso i saggi della curatrice, Rosa Maria Salvia, di Tommaso Russo e di Emilia Simonetti e Adriana Salvia della Libera università donne di Basilicata, ricostruisce la vita e l’impegno politico, sociale e sindacale di Vincenza Castria nella seconda metà del Novecento, raccogliendo, tra l’altro, una selezione di documenti inediti provenienti dall’archivio privato della famiglia Novello-Candido.

Vincenza Castria (1922-1999), bracciante, è stata un’importante dirigente del PCI e una figura di rilievo del movimento operaio e contadino lucano e meridionale. Vedova di Giuseppe Novello, ucciso a Montescaglioso nel 1949 durante le proteste contadine legate all’occupazione delle terre, fece parte del Comitato Federale provinciale del PCI e dell’Assemblea nazionale dell’Unione donne italiane, collaborando alla redazione del periodico «Noi Donne». Ebbe rapporti molto stretti con i più importanti dirigenti del PCI e della CGIL, come Giorgio Amendola, Nilde Iotti, Teresa Noce, Adele Bei, Giuseppe Di Vittorio e Marisa Cinciari Rodano. Nel 1952 si sposò in seconde nozze con Ciro Candido (sindaco di Montescaglioso e assessore provinciale del PCI) con cui ha scritto il libro autobiografico Rossa terra mia, uscito postumo nel 2009.

La Fondazione Basilicata Futuro, con il patrocinio e il sostegno della Città di Montescaglioso, ha dunque organizzato la presentazione del volume per martedì 28 febbraio 2023, alle ore 17.00, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso. L’evento avrà il patrocinio anche della Libera università donne di Basilicata, della Fondazione Nilde Iotti, della Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata, della Cgil Basilicata e di Donne in Campo-Cia Basilicata.

La mattina di lunedì 27 febbraio, inoltre, grazie all’interessamento del Sindaco e della Giunta comunale di Montescaglioso e alla disponibilità del Dirigente Scolastico, prof.ssa Carmelina Gallipoli, la famiglia Novello-Candido e alcuni autori della pubblicazione avranno il piacere di incontrare gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC Palazzo Salinari di Montescaglioso.

Potenza, 21 febbraio 2023 Fondazione Basilicata Futuro