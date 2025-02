Un libro e la giornata del ricordo. Il senatore Menia racconta

E’ stato tra i promotori della giornata del ricordo, istituita con una legge del 2004, per non dimenticare e far conoscere una pagina di storia del nostro Paese – per troppo tempo ignorata- legata al dramma e all’esodo degli italiani della regione istriana e giuliano dalmata, procurato dalle persecuzioni del truppe titine. Il senatore Roberto Menia sarà giovedì 20 febbraio a Matera, per incontrare i dirigenti di Fratelli d’Italia e deporre una corona di alloro al Monumento ai Caduti. In serata sarà a Scanzano Jonico per la presentazione del saggio sulle foibe ” 10 febbraio dalle foibe all’esodo” edito da ”Il Borghese”



COMUNICATO – STAMPA

Matera lì 19.02.2025. Il Senatore Roberto Menia, nel suo tour per tutta l’Italia a parlare delle foibe e dell’esodo degli italiani istriani e giuliano-dalmati, fa tappa anche in Basilicata domani 20 febbraio. Il Senatore Menia fu il parlamentare promotore e primo firmatario della legge che nel 2004 istituì la Giornata del Ricordo. Figlio di una maestra esule giuliana, ha anche pubblicato un saggio su questa tragedia storica dal titolo “10 Febbraio: dalle foibe all’esodo” (Edizioni del Borghese). Il saggio è oramai giunto alla terza edizione e si arricchisce in ogni edizione di nuovi drammatici racconti legati all’infoibamento di tanti italiani e all’abbandono di terre, proprietà e averi, oltre che di affetti, da parte degli esuli.

A Matera, alle ore 16.00, incontrerà la classe dirigente di Fratelli d’Italia e alle 17.00 depositerà una corona ai piedi del monumento al Milite Ignoto in piazza Vittorio Veneto con una riflessione sulla Giornata del Ricordo.

In serata a Scanzano Jonico, organizzata dai dipartimenti provinciali “Istruzione” e “Cultura” di Fratelli d’Italia, verrà presentata la terza edizione del saggio sulle foibe scritto da Menia. Dopi i saluti del Sindaco Cariello, del presidente provinciale di FdI Giordano e della responsabile del dipartimento Istruzione Valeria Gucci, Tonia Casulli, presidente del Consiglio comunale di Scanzano, introdurrà la presentazione del libro. Leonardo Giordano, responsabile del Dipartimento provinciale “Cultura ed editoria” di Fratelli d’Italia dialogherà con l’autore Roberto Menia sul racconto di questa tragedia che macchiò di sangue le terre italiane dell’Istria, della Dalmazia e della Venezia – Giulia.

Michele Giordano, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, ha dichiarato:«La visita del Senatore Menia in Basilicata a parlare delle foibe e di tutto ciò che accadde in quelle terre tra 1943 e 1947 è oramai divenuta ricorrente. Stiamo facendo in modo, di anno in anno, di portarlo in comuni diversi a raccontare quelle storie drammatiche e tragiche che egli, col suo lavoro di ricerca, ancora scopre e tira fuori dal dimenticatoio anche per un altro motivo: non sono pochi i lucani che vi furono coinvolti e vi rimasero vittime.».

