Un impero di carne… e una ”immensa distrazione” nel libro di Fois

Manfredini? Un nome che per assonanza ci porta a una grande famiglia emiliana che cominciando con il macellare animali di diversa stazza e impiego (in Emilia Romagna i suini sono d’obbligo per culatelli e diverse tipologie di insaccati, insieme ai bovini) per costruire via via la filiera della lavorazione , della distribuzione, degli allevamenti. Per farla breve un impero. A parlarne nel libro ” L’immensa distrazione” ( Einaudi edizioni) l’autore Marcello Fois a Matera, sabato 22 alle 18.30, con una nota conoscenza locale… Fabrizio Festa, presso La Libreria dell’Arco. Se non avete letto il libro è l’occasione per comprarlo, farselo firmare dall’autore. Nel fra ttempo un ‘assaggio con la sinossi. Siamo certi che vi incuriosirà…

IL COMUNICATO STAMPA

Sabato 22 novembre, alle 18.30, avremo il piacere e l’onore di avere in libreria Marcello Fois, per la presentazione del suo “L’immensa distrazione”, edito da Einaudi.

Con lui dialogherà Fabrizio Festa.

L’incontro è a ingresso libero e non necessita di prenotazione. Tuttavia, si consiglia di arrivare per tempo.

Marcello Fois, nato a Nuoro ma da anni di stanza a Bologna, è uno dei maggiori scrittori italiani contemporanei e i suoi libri sono tradotti in molte lingue. Per Einaudi sono usciti, tra gli altri, “Memoria del vuoto” (Premio Grinzane Cavour e Premio Volponi 2007), “Stirpe”, “Nel tempo di mezzo”, “Pietro e Paolo”.

Immensa distrazione Fois

“L’immensa distrazione” è una maestosa sinfonia, storia di una famiglia (quella dei Manfredini, che dal loro mattatoio arrivano a costruire un impero della carne), in cui l’inesorabile azione della memoria fissa al grande affresco della Storia del Novecento la piccola epica di una dinastia.

Nella consapevolezza che, probabilmente, vivere non è nient’altro che un’immensa distrazione dal morire.



SINOSSI

«Ettore Manfredini, nonostante fosse appena morto, la mattina del 21 febbraio 2017 ebbe la netta sensazione di svegliarsi». Inizia cosí il nuovo libro di Marcello Fois, che torna al grande romanzo familiare, questa volta in un’Emilia mitica e concretissima, fatta di campi, allevamenti, industrie, infinite pianure. Per un istante lungo quasi trecento pagine, Ettore ripercorre i momenti decisivi, le grandi gioie e i grandi dolori della sua stirpe. E finalmente vede tutti come sono stati davvero. I Manfredini hanno trasformato un semplice mattatoio in un impero, con l’accanimento di chi conosce la miseria e l’astuzia di chi ha capito come uscirne. Ma ogni cosa che li riguarda, il loro inesausto gioco di sentimenti, alleanze, silenzi e potere, si fonda su un inganno. Sono questo, i Manfredini: spietati, umanissimi. Venite a conoscerli.SI

