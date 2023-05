‘’Un giorno mi dirai’’. Alfonso ce l’ha fatta e l’ha scritto…

…tant’è che la sua storia, di quel periodo alienante di confinamento domiciliare procurato dalla pandemia da covid 19, è finita in un libro e sarà una delle novità del salone internazionale di Torino. Non è stato facile per Alfonso, studente dell’Istituto Loperfido di Matera, che con la guida del professor Emilio Salierno, ha deciso di ripassare quello che ha vissuto, come ne è uscito e come quella esperienza negativa, per tanti aspetti ,sia stata una opportunità per guardare oltre. E una leva per farlo è stato anche il progetto “allenaMENTI” dell’UPI Basilicata (Unione Province Italiane), nell’ambito delle azioni pubbliche sulla Next Generation e per il contrasto al disagio giovanile post-Covid, che a Torino si svolge d’intesa con “Il Lucanista.com” diretto da Luca Pasquaretta. Per Alfonso l’allenamento…è destinato a continuare e ad entrare nelle menti e nei cuori di altri ragazzi a fare altrettanto, per cercare dentro di sé e intorno, motivazioni per ricominciare. Un giorno mi dirai…una storia del passato che è già futuro.

Uno studente dell’Istituto Loperfido-Olivetti di Matera parteciperà al Salone internazionale del libro di Torino che si tiene dal 18 al 22 maggio negli spazi del Lingotto Fiere della città piemontese.

Alfonso Stigliani, 17 anni, presenterà il suo racconto dal titolo “Un giorno mi dirai”, realizzato sotto la guida del suo professore Emilio Salierno (che è anche giornalista e scrittore).

L’iniziativa rientra nel progetto “allenaMENTI” dell’UPI Basilicata (Unione Province Italiane), nell’ambito delle azioni pubbliche sulla Next Generation e per il contrasto al disagio giovanile post-Covid, che a Torino si svolge d’intesa con “Il Lucanista.com” diretto da Luca Pasquaretta.

Il racconto di Stigliani per il Salone del libro, spiega nell’introduzione della pubblicazione il presidente dell’UPI, Piero Marrese, è un lavoro di condivisione tra giovani e adulti, nell’ottica dello scambio intergenerazionale, ed ha coinvolto insegnanti, genitori e rappresentanti delle istituzioni, grazie all’idea del project manager Pasquale Salerno.

“Un giorno mi dirai”, di Zaccara Editore, è la storia di un ragazzo che ha saputo reagire alle avversità e una sollecitazione a prendere in mano il proprio destino. Il messaggio che lancia Alfonso è che gli spiragli per uscire dalle nostre angosce esistono, ma bisogna essere disposti ad accettare la sfida per trovarli.

Uno stato di negatività, come è stato quello del Covid, può essere lo spunto per riconquistare ciò che si è perso a livello familiare, riallacciando i rapporti genitoriali, migliorando la propria condizione giovanile, di studente e di cittadino responsabile. Uno sforzo che riprende l’obiettivo dell’UPI Basilicata che intende far conoscere buone pratiche, individuali e collettive, a supporto di percorsi di crescita che possano essere d’esempio per i ragazzi e le famiglie.

Matera, 15 maggio 2023

