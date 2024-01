Un festival della Lettura “Senza Mura’’ ad Altamura

Quando c’è gente che lavora con passione e vuole trasmettere l’amore per la lettura ai piccoli per primi, ai ragazzi e ragazze più avanti, uomini e donne di domani, e allora non c’è che abbattere le ultime mura di resistenza, curiosità e cominciare a leggere ad alta voce, naturalmente, perché tutti sentano. E a frequentare incontri, laboratori che possono aiutare ad approfondire conoscenze e saperi.E’ meritoria, pertanto, l’attività dell’associazione lInk Aps, con il progetto Lettura Senza Mura, che comincia il 4 febbraio prossimo con il primo appuntamento all’Agorateca. Un calendario di eventi, vario e corposo, che coinvolge anche scuola, famiglia e territorio. Passate parola.



Festival Lettura Senza Mura

Da febbraio a maggio un ricco calendario di eventi con incontri, laboratori dedicati al

mondo della lettura e della letteratura per l’infanzia.

Dal 4 febbraio 2024 fino a fine maggio, l’associazione Link Aps, in occasione del progetto

Lettura Senza Mura, organizza un ricco calendario di eventi composto da talk, laboratori,

seminari, tavole rotonde, reading dedicato alla promozione della lettura, con un focus

particolare verso la letteratura per l’infanzia.

L’associazione da oltre venti anni opera sul territorio di Altamura in termini di educazione

non formale, promozione delle politiche giovanili europee e attività, laboratori, incontri

culturali, sociali ed educativi atti alla diffusione della lettura sin dalla più tenera età. Dal

2019, gestisce l’Agorateca – Biblioteca di Comunità, che possiede un ricco patrimonio

librario dedicato all’infanzia.

Lettura Senza Mura è un progetto del Comune di Altamura, beneficiario dei fondi del bando

Cepell “Città che legge”. Nel corso di questi mesi diverse sono state le iniziative già

realizzate dall’associazione Link Aps: un percorso di formazione in più tappe sulla lettura ad

alta voce, l’acquisto di libri in lingua e ad alta leggibilità, il supporto nella nascita di un

gruppo di volontari lettori ad alta voce che sta realizzando delle incursioni di lettura, ovvero

momenti spontanei di lettura ad alta voce in diversi quartieri e luoghi della città.

Tra le altre iniziative previste dal progetto vi è la realizzazione di un ricco calendario di

appuntamenti, grazie al quale la comunità avrà modo di incontrare e dialogare con

importanti personalità del mondo della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, come: il

professor Federico Batini, la direttrice della rivista Andersen Barbara Schiaffino, la direttrice

della casa editrice Babalibri Francesca Archinto, l’illustratrice Irene Penazzi e molti altri.

Ad inaugurare la rassegna, l’incontro “LETTORI DI IERI, LETTURE DI OGGI – La

letteratura italiana per ragazzi negli scatti e nelle interviste di “Leggevo che ero”, con

Barbara Schiaffino, direttrice della rivista Andersen, storica rivista italiana, tra le più

autorevoli in termini di promozione della lettura per bambini e ragazzi. L’appuntamento, sarà

l’occasione utile per conoscere più da vicino l’importantissimo lavoro condotto dalla rivista e

per ammirare alcune delle bellissime foto realizzate da Mara Pace, in occasione del progetto

“Leggevo che ero”, che ritrae importanti personalità del mondo della letteratura con un libro

che hanno molto amato quando erano bambini.

L’incontro è gratuito e avrà luogo domenica 4 febbraio 2024 alle 18.30 in Agorateca –

Biblioteca di Comunità (via Stefano Lorusso, 1).

Di seguito tutti gli appuntamenti previsti per il mese di marzo. Seguono aggiornamenti per i

mesi successivi.

Calendario eventi Lettura Senza Mura promossi dall’associazione Link Aps:

– 4 Febbraio | 18.30 Barbara Schiaffino – LETTORI DI IERI, LETTURE DI

OGGI – La letteratura italiana per ragazzi negli scatti e nelle interviste di

“Leggevo che ero”, presso l’Agorateca – Biblioteca di Comunità.

– 9 Marzo | 10.00 – 13.00 Alfonso Cuccurullo – La componente emozionale della

lettura ad alta voce.

| 18.30 Alfonso Cuccurullo – Letture ad alta voce

* entrambi gli appuntamenti saranno in Agorateca – Biblioteca di Comunità.

– 10 Marzo | 18.30 Federico Batini – Educare alla lettura leggendo ad alta voce,

presso l’Agorateca – Biblioteca di Comunità.

– 21 marzo | 18.30 Simona Brighetti – Patti per la lettura a confronto. Come

l’esperienza di Bologna può ispirare la città di Altamura, presso la Sala Consiliare del

Comune di Altamura.

– 22 Marzo | 18.30 Francesca Archinto – Babalibri: una casa editrice per leggere il

mondo, presso l’Agorateca – Biblioteca di Comunità.

– 23 marzo | 11.00 – 12.00 Irene Penazzi – Workshop “Dalle foglie… alle storie” per

bambini dai 7 anni in su

| 18.00 Inaugurazione Mostra “Per giardini e per montagne”

| 18.30 Irene Penazzi – La magia della natura raccontata per immagini

* gli appuntamenti saranno in Agorateca – Biblioteca di Comunità

Per info e approfondimenti contattare:

Anna Acquaviva: 3279814526 – acquaviva91anna@gmail.com – link@linkyouth.or