Una scelta azzeccata, sulle corde delle chitarre, affidate ai virtuosismi di Antonio Rugolo e Angelo Gillo per inaugurare la stagione 2022 dell’Associazione culturale ” Lucania Musicale”, nata nel solco della passione e delle intuizioni del compianto ” Maestro” Pietro Andrisani. L’appuntamento è per venerdì 6 maggio,alle 20.00, a Matera, presso Palazzo Viceconte, con un repertorio dedicato al compositore francese Antonie de Lhoryer. L’ evento si svolgerà nel pieno rispetto della vigente normativa anti-Covid 19. Gli organizzatori consigliano la prenotazione. La stagione, varia e interessante e di ottimo livello, andrà avanti fino a settembre. Ulteriori informazioni sono sul sito internet dell’associazione www.lucaniamusicale.info che riporta nella home page un video con momenti di attività del maestro Pietro Andrisani e la 1 Ode del Primo Libro di Quinto Orazio Flacco, che ha ispirato altri suoi momenti di fervore culturale e di fratellanza.



“Ma quanto a me ,quell’edera che premia

le fronti dei sapienti

sola m’innalza fra gli dei del cielo:

dalla folla volgare mi separa

il fresco bosco sacro, ove leggere danzano

coi Satiri le Ninfe:

sempre però che Euterpe non ponga freno al flauto

e se Polinnia non rifiuterà

di accordare per me, anche per me, la cetra

dei poeti di Lesbo.

E se tu infine mi collocherai

nel numero canonico dei lirici poeti

io pure, forse, allora toccherò

con la mia fronte eretta le più sublimi stelle”

Quinto Orazio Flacco Ode 1-Libro1



GLI APPUNTAMENTI DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2022

Palazzo Viceconte – Matera

Venerdì 6 maggio, ore 20

Riscoprendo de LHOYER

Antonio Rugolo e Angelo Gillo, chitarre

vedi programma

Sabato 21 maggio, ore 19

Recital pianistico Le fil rouge

Cinzia Decataldo, pianoforte

Musiche di Brahms, Robert e Clara Schumann

Sabato 11 Giugno, ore 19

Concerto corale Festa della Luce

Consonare Ensemble

Luigi Leo, direttore

Sabato 24 settembre, ore 19

Reinecke e Hindemith tra Fantasia e Variazione

Chiara Murzi, viola

Cinzia Decataldo, pianoforte

Sabato 15 ottobre, ore 19

Omaggio a Pietro Amori e Umori di Orazio

Lulli, De Arcangelis, Massenet, Martellotti, Ricci, Di Giacomo

Sabato 26 novembre, ore 19

Recital pianistico

Christian De Luca, pianoforte

Sabato 17 dicembre, ore 19

Le eroine del melodramma

Anna Maria Stella Pansini, soprano

Giovanna Valente, pianoforte