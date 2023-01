Caro Vito,

mi hai chiesto se era mia intenzione rispondere a Francesco Salerno, persona a me sconosciuta, che, in tono formale e quasi solenne, ti ha chiesto di pubblicare un “Contro articolo per smentire le tesi revisionistiche errate del Professor Caserta”. Il modo di presentarsi dice parecchio. Tu, che, come me, hai ben assimilato lo spirito della Resistenza, hai fatto bene a pubblicare. Ti ho detto che avrei risposto. E rispondo, ma a mio modo. Vedi bisogna confrontarsi con persone che sappiano che un conto è l’antifascismo, un conto è il falso storico, un altro conto è il dogmatismo, che spesso, diventato fanatismo, è pericoloso, a destra come a sinistra. Il dialogo va bene quando, chi ti sta di fronte, abbia letto, abbia studiato e abbia assimilato buone conoscenze. Non mi sembra che sia il caso nostro, il caso, voglio dire, di chi scrive un “Contro articolo” (?), confondendo la recensione ad un mio volume (nientemeno che del 2008) con un mio articolo, mai scritto. Approfitto, anzi, per ringraziare la giornalista Graziella Salvatore, così generosa nei miei riguardi.

E’, già in partenza, il primo passo falso che il Sig. Francesco Salerno compie. Seguono affermazioni generiche, dogmatiche e vaghe. Il Sig. Salerno non ci dà nomi di materani caduti col fucile in mano, nel furore di una battaglia. Non ce ne sono. Casi individuali e particolari sono quelli di Manicone, BenEventi e Rutigliano. Per saper che cosa fu la Resistenza di un popolo, vada in Emilia e Romagna, in Piemonte, in Toscana…

Mi attribuisce, nella polemica, considerazioni sui tedeschi che non ho mai fatto. Afferma, da lombrosiano, che il maggiore tedesco Von Der Schuelnburg, “criminale di natura”, non poteva non essere criminale anche a Matera. Dice che quel che successe nella oreficeria Caione “non è chiaro a nessuno”, quando, invece, è tutto chiaro, documentato, scritto, sottoscritto e verbalizzato. Siccome il diavolo ci mette la coda, fa autogol, affermando, in forma sempre vacillante quanto magnifica, che, nella stessa gioielleria, “i materani espressero la volontà di non vivere in un regime di subordinazione a un occupante straniero per un lasso di tempo sconosciuto e indefinibile”. Troppo tardi, caro Sig. Salerno. Si era all’ultimo atto. Dal 1922 erano passati ventuno anni di dittatura e non si direbbe che la città di Matera abbia espresso un qualche serio movimento di opposizione al fascismo.

In quella oreficeria c’erano proprietari e parenti della Caione, disarmati, e ben nove militari italiani, non materani, armati. In tutto una quindicina contro due. Sparò per primo il capitano Cozzella, non valutando gli effetti del suo gesto.. Ferito ad un dito, il capitano Cozzella corse al vicino ospedale per farsi curare. Era un veneto. Scomparve. I due tedeschi, presi alla sprovvista, non riuscirono a sparare un solo colpo.

Nulla il Sig. Salerno sa e dice del ruolo avuto, dall’8 settembre al 21 settembre, dal maggiore dei Carabinieri D’Amato che, in buoni rapporti con i tedeschi, alleati fino all’8 settembre, riuscì a mantenere un clima di tranquillità e di sano equilibrio. I tedeschi, fino al 21 settembre, non fecero male a nessuno, tranne normali operazioni spettanti ad un gruppo di “guastatori”. Lo sa che il maggiore D’Amato era appartenuto ai Servizi Segreti? Fu la fortuna della nostra città. S’informi. D’Amato sapeva tutto, anche della partenza dei tedeschi.. Lo sa che la mattina del 21 settembre i tedeschi si recarono presso la salumeria “Calculli” e presso la “Casa del pane”, chiedendo, civilmente, di sospendere i rifornimenti perché erano in partenza?. Non sembra che non abbiano pagato il conto. Lo sa, infine, che a cadere sotto le rovine del Palazzo della Milizia c’erano quattro leccesi e quattro tarantini casualmente a Matera, e che i materani, chiusi all’ultimo momento, vorrei dirle come, erano solo quattro? Quali riconoscimenti si devono a Lecce e a Taranto? Lo sa che Manicone colpì a freddo il maresciallo austriaco, Michael Alfons, studente in medicina, nella sala da barba di Nicola Campanaro, quando il ragazzo, diciannovenne, spogliato della pistola, era mani in alto? Fu un atto eroico? E se l’avessero fatto a Berlino, a un giovane soldato italiano?

Troppe cose non sa e non dice il Sig. Salerno. Lo invito perciò a leggere, a studiare e a darsi corrette informazioni. Scriva un libro di 150 pagine, registri un video di mezz’ora come ho fatto io e sappia che la verità – come diceva Dante – è cibo amaro al primo assaggio, ma poi nutriente e salutare.

Non voglio dire con Gramsci e con Lenin che “la verità è sempre rivoluzionaria”, perché non vorrei che Lei, Sig. Salerno, mi dica veterocomunista. Io, alla mia età, sono solo un inguaribile pacifista, come lo erano gli uomini della Resistenza, quelli che la combatterono, non quelli che, troppo facilmente, e senza rischi, oggi la predicano come fa Lei a buon mercato, a ottant’anni di distanza. Sono convinto che esistono tedeschi buoni e tedeschi cattivi, italiani buoni e italiani cattivi. Lei è d’accordo? In verità, da come scrive, e da quel che di livoroso e offensivo aggiunge nei commenti, credo che al momento abbia bisogno solo di qualche lezione di lingua italiana e di buona educazione. Le sarà utile nella vita. “Agnosco stilum”. Della Resistenza credo che non abbia capito proprio nulla.

Mi scuso della lezione, sono professore, La saluto.. Quanto a te, caro Vito, ”de hoc satis”… E grazie per avermi chiesto una risposta.

Tuo

Giovanni Caserta

