Un colpo d’ala il ‘’ Nuovo Inizio’’ artistico di Angelo Palumbo

Un foglietto giallo fotosensibile, quello che Angelo Palumbo ha recuperato tra i ”lasciti” del papà Franco, e un orizzonte esplorato per un ” Nuovo Inizio” artistico e personale. Ne abbiamo avuta conferma apprezzando la mostra, allestita fino al 6 aprile alla Galleria Arti Visive di Matera, che lega esperienze del passato, speranze e, chissà, tanti spunti per ripartire verso nuovi orizzonti dell’arte e della cultura in generale. ” Un nuovo inizio’ è anche questo, dopo il vuoto lasciato nel cuore di Angelo dalla scomparsa di un genitore, innamorato come pochi della Città dei Sassi, che seppe allacciare rapporti profondi con intellettuali, ricercatori , italiani e stranieri come Cid Corman del quale abbiamo parlato nei mesi scorsi in occasione della presentazione del libro https://giornalemio.it/cultura/i-versi-di-cid-di-franco-palumbo-e-la-grafica-del-figlio-angelo-nellincontro-alla-cupa/. La mostra , contrassegnata dal giallo naturalmente…tra sole, terra e poesia, e dal nero che delinea forme dalle mille interpretazioni ( persone, alberi, dischi volanti, monti e laghi, caverne e paesaggi per citarne alcuni) è un invito all’osservazione e alla riflessione.



E Angelo, volentieri, entra nel merito della ricerca e delle motivazioni che lo hanno spinto a guardare al passato per aprire una nuova luce sul presente, spinto dalle parole di Cid Corman e dai buoni insegnamenti del papà Franco. E a proposito di Franco non possiamo non citare Franco Di Pede, fondatore della Galleria Arti Visive, che ha conosciuto e apprezzato Corman, conservando un caro ricordo e lavori in versi della esperienza materana. Ed è proprio il legame con Matera, nella città delle genti che hanno segnato storia e presenza nel rupestre e negli antichi rioni di tufo, che Angelo Palumbo ha trovato forza e spunti per scavare, proporre con una luce nuova, ma intensa, un nuovo percorso espressivo , del quale hanno parlato Beatrice Volpe, Antonella Radogna,Adelaide Cuozzo e Franco Di Pede nel corso dalla vernice della mostra. E da lassù…i tanti intellettuali e amici che nell’immediato dopoguerra si davano appuntamento al Bar La Calamita, in corso Umberto I oggi via del Corso.



La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 6 aprile dalle ore 18:00 alle 21:00.

ALCUNE FOTO DEL LIBRO RIFERITE AGLI INTELLETTUALI DEGL ANNI ’50 E ’60