” La Cura”, ” E ti vengo a cercare”, ” Cuccuruccù”… C’è l’imbarazzo della scelta sulla canzone che ci ha colpito di più in una produzione,una sperimentazione e in una ricerca durati più di mezzo secolo. E questo ha reso Franco Battiato davvero unico, fuori dalle etichette predefinite. Mai banale, coerente con sè stesso e con una visione del mondo, dei rapporti e delle cose, che ne hanno fatto un modello inarrivabile di perfezione nella ricerca della nota, dell’accordo, della parola. Era alla ricerca di un ”centro di gravità permanente”- come ripete una nota canzone- e ci è riuscito, che ” non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente…Over and over again” .



Merito del ”maestro” armeno Georges Ivanovič Gurdjieff, (vi invitiamo ad approfondire anche sui testi scritti da Battiato) una figura impegnata del Novecento che in Occidente aprì a una nuova dimensione dell’uomo, forte delle esperienze con la cultura orientale con tutto quello che viene da esoterismo, danza, trascendenza e altro ancora. Per Battiato fu un punto di riferimento, ma poi ha proseguito da solo sulla strada delle contaminazioni con una giusta armonia del pensare, interpretare, vivere, cantare e suonare.



A confermarlo titoli e temi di raccolte e canzoni con il paroliere Manlio Sgalambro, scomparso nel 2014, o l’apporto di un musicista e compositore come Giusto Pio, scomparso nel 2017, interprete di Legione Straniera e curatore degli per esempio dell’Album Patriots dell’ ottobre 1980 che conteneva ”Prospettiva Nevski” diventato famoso nel tempo.





E proprio d da quest’ultimo lavoro ”Patriots” ascoltato, qualche mese dopo, in un concerto memorabile al cineteatro Duni di Matera che cominciò il rapporto con la Città dei Sassi, sfociato nel 2011 nel concerto per la prima edizione della festa di Materadio ” la festa di Rairadiotre” sul piazzale del Castello Tramontano.



Un evento anticipato da una conferenza stampa, che mise in luce ‘semplicità’ e tanta ‘professionalità” di un artista a tutto tondo come Franco Battiato. Fu un concerto memorabile come potrete rivedere sul canale youtube https://youtu.be/ijvxYWVQZfE, che portò bene per la candidatura di Matera capitale europea della cultura 2019. Dieci anni fa. Per ricominciare con lo stesso entusiasmo…Chissà che il suo ”eccletismo” culturale, filosofico e musicale non contribuisca a smuovere ruggini, ipocrisie, limiti di una società alla ricerca di tanti centri di equilibrio nelle dimensioni del pensare, del dire e del fare. Grazie, Franco. Hai lasciato un grande vuoto ma anche una grande anima, quella per un mondo che non deve essere una ”Povera patria”…