Un calice di Vino… a Bari per brindare al ” Vate”

E Claudio, artista, ricercatore che, quando si mette una cosa in testa, la fa senza risparmiarsi, è la persona giusta per dedicarlo al ” Vate” (il profeta) , scrittore, poeta, drammaturgo, patriota del Novecento e grande amatore , come testimoniano i tanti cuori infranti di donne e le memorie de ”Il Vittoriale”. L’occasione è offerta alla presentazione di un filmato ”Sogno di un tramonto d’autunno” dedicato a ” Gabriele D’Annunzio-Il Vate, decadentismo e barocco” presso l’Eccezione- Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro a Bari. Un lavoro che offre tanti spunti di riflessione e di approfondimento su una figura notevole, per alcuni controverso, ma di indubbio valore poetico, letterario, artistico e non solo, che ha segnato la storia del Paese. L’incontro è per sabato 22 marzo alle 18.30. Tanta curiosità, a cominciare dalla copertina. Passate parola…



IL COMUNICATO STAMPA

Polvere di stelle

GABRIELE D’ANNUNZIO – IL VATE

Decadentismo e Barocco

Sabato 22 Marzo, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 50^ stagione artistica di Puglia Teatro e 23^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, Premio “Franco Enriquez”, terzo ed ultimo appuntamento-spettacolo del ciclo di eventi sempre molto attesi e seguiti: “Polvere di stelle”.

L’incontro è dedicato questa volta a “Gabriele D’Annunzio – Il Vate, fra Decadentismo e Barocco” a cura di Claudio Vino con l’intervento di Daniele Maria Pegorari; brani di D’annunzio saranno interpretati da Giusi Zaccagnini e Rino Bizzarro. Messaggio in video di Giordano Bruno Guerri.

Dopo l’introduzione di Claudio Vino interverrà Daniele Maria Pegorari con il suo contributo circa l’eros nell’universo creativo dannunziano (riferimenti letterari riguardanti il “Piacere” e altre considerazioni).



Si passerà quindi alla proiezione di un video di Claudio Vino dal titolo “Sogno di un tramonto d’autunno” diviso in tre parti. Negli spazi temporali tra una proiezione e l’altra, Giusi Zaccagnini leggerà alcuni brani tratti dalle lettere di donne innamorate e sentimentalmente rapite dal Vate, come Elvira Fraternali, Giuseppina Mancini, Olga Brunner, Margherita Keller, Maria Hardoun di Gallese ed altre. Rino Bizzarro concluderà con l’interpretazione di una lettera del Vate a Giuseppina Giorgi Mancini.

Ad accogliere le signore del pubblico ci sarà una modella in costume primi ‘900 che offrirà loro delle rose bianche in onore di Giusini (Giuseppina Mancini Giorgi) soprannominata dal comandante “La rosa bianca” a causa della sua carnagione “lunare”.

L’ECCEZIONE – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro –

Via Indipendenza 75 -70I23-BARI-

Tel. Fax 0804167320, 3386206549. Direttore artistico: Rino Bizzarro –

e-mail: pugliateatro@gmail.com;

Bari (Bari)

L’Eccezione

Via Indipendenza, 75,

ore 18:30

ingresso libero

