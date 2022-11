Un calendario solidale nella vetrina di Antonio

Se vi trovate a passare, o non lo avete ancora fatto, beh vi consigliamo di farlo, perchè Antonio Genovese, fotografo” figlio d’arte” come si diceva un tempo, ha allestito una vetrina nello studio di via Lucana 117 con gli scatti della memoria- quella della sua famiglia- il papà Rosario e la mamma Marisa. Pioniera quest’ultima di un settore nella Matera contadina che,nel dopoguerra, si era rimboccata le maniche . E loro, in momenti diversi, hanno saputo cogliere, volti, sguardi di fatica, tra sorrisi e sacrifici, degli abitanti dei rioni Sassi, in un vicinato, in una cantina o al passaggio del treno delle FCL con convoglio di prima, seconda e terza classe, all’ex passaggio a livello di via Annunziatella.



Scatti in bianco e nero, originali, senza gli artefatti e le forzature dei viraggi seppia a cui qualcuno ricorre per strappare un consenso forzato, che contrastano con le foto a colori della realtà africana del Mozambico. A Maputo in particolare dove i ragazzi conosciuti e fotografati da Roberto Galante e da Michele Di Lecce, continuano a impegnarsi perchè hanno un obiettivo da raggiungere per sè per quelli che verranno dopo. Ma servono risorse https://giornalemio.it/eventi/un-calendario-e-tanti-scatti-per-mater-matera/. E allora non resta che regalare e regalarvi un calendario che, con la sua storia, il suo progetto passerà dalla vetrina di una famiglia di fotografi al laboratorio multimediale di Maputo. Da Matera a Maputo ‘diamo e diamoci una mano”. Basta uno scatto…di solidarietà