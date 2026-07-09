Un buon…consiglio? A Miglionico con gli incontri del ‘’ Biblionico festival’’

Da quanto tempo non leggete un libro, non staccate orecchie e sguardo dalla dimensione alienante dei social dello scriversi addosso o della vis modaiola, da prendere con le pinze, dell’intelligenza artificiale? E’ la domanda ricorrente sugli interrogativi del basso tasso di alfabetizzazione del BelPaese, di uno spirito critico spesso assente che è la causa della scarsa partecipazione al presente e al futuro delle istituzioni favorite dal pensiero ‘unico’ e ‘’distorto’’ di quanti guidano e male – e a vari livelli – la cosa pubblica, cultura compresa. Miglionico e in un luogo identitario come il Castello del Malconsiglio ( approfondite pure la storia del maniero e dei fatti che culminarono con la congiura dei Baroni del 1485) ospiterà cinque incontri della prima edizione del Biblionico festival. Autori e temi interessanti, da seguire come un libro aperto e tanti spunti per evitare di portare il cervello all’ammasso…da ‘’allineati e coperti’’. SI comincia l’11 luglio con l’apporto di realtà cultuali del territorio come TAM, theSassi book store, 365 Storie, la Libreria dell’Arco di Matera, Libreria Digiulio, e Mondadori.



IL COMUNICATO STAMPA

A Miglionico(MT) la prima edizione di “Biblionico Festival”: incontri letterari e dialoghi con gli autori

Cinque appuntamenti imperdibili dal 11 al 30 luglio tra il Castello del Malconsiglio e Piazza Unità d’Italia

Prende il via la prima edizione del Biblionico Festival, una rassegna culturale interamente dedicata ai libri, alla lettura e al dialogo contemporaneo. Promosso con il patrocinio del Ministero della Cultura e in collaborazione con prestigiose realtà del territorio come TAM, theSassi book store, 365 Storie, la Libreria dell’Arco di Matera, Libreria Digiulio, e Mondadori, il festival propone un percorso di cinque incontri con autori di rilievo, volti ad approfondire tematiche di forte attualità e grande spessore narrativo. La manifestazione, promossa dal Comune di Miglionico e dal Book club di Miglionico, a seguito della spesa dei fondi sull’editoria di cui l’Ente comunale è stato beneficiario, riprende il nome della Biblioteca nata all’interno del centro polivalente e si muoverà tra suggestivi scenari storici e piazze cittadine, inaugurando il proprio percorso nella prestigiosa cornice del Castello del Malconsiglio il prossimo 11 Luglio. Ciascun appuntamento offrirà al pubblico l’opportunità di confrontarsi direttamente con gli scrittori e i curatori dei volumi in rassegna.

Programma degli Incontri:

11 LUGLIO — Ore 18:30 | Castello del Malconsiglio

“NUOVO INIZIO” – Dialoga con l’autore: Beatrice Volpe

24 LUGLIO — Ore 17:30 | Piazza Unità d’Italia

“L’ANEDDOTO DEI CALCHI” – Dialoga con l’autore: Giovanni Turi

25 LUGLIO — Ore 17:30 | Piazza Unità d’Italia

BIBLIOTECA D’AUTORE “GIANNI RODARI” – L’autrice Ilaria Capanna dialoga con Anna Felicia Nardandrea

28 LUGLIO — Ore 17:30 | Piazza Unità d’Italia

“LA ROSA DI GAZA” – Dialoga con l’autore: Micaela Porpora

30 LUGLIO — Ore 17:30 | Piazza Unità d’Italia

“DOPO LA NOTTE, INFINITE ALBE” – Dialoga con l’autore: Domenico Lascaro e Enzo Guidotti

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito. La cittadinanza, gli appassionati di lettura e la stampa sono caldamente invitati a partecipare.

